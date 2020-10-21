Названі мережі АЗС, які імпортували найбільше бензину. Загальний обсяг імпорту знизився – багато хто перейшов на бензини українського виробництва.

Більшість трейдерів із десятка найбільших імпортерів бензинів у вересні 2020 року скоротили постачання у порівнянні з минулим роком. Про це свідчать дані «Консалтингової групи А-95». Падіння імпортних постачань загалом склало 20% – зі 125-ти до 100 тис. т.

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Найбільшими імпортерами автобензинів залишилися ОККО і WOG. Тим часом перша мережа втратила майже половину імпорту – він знизився з 45,2 до 24 тис. т. У кошику постачань оператора 19,9 тис. т білоруського ресурсу, 4,1 тис. т – литовського.

Другий рядок рейтингу, як і раніше, утримує WOG, скоротивши імпорт у вересні на 12%, у порівнянні з вереснем-2019, до 18,4 тис. т. Компанія практично зберегла імпорт білоруського ресурсу на торішньому рівні – 14,3 тис. т, але скоротила імпорт з Литви на 23%, до 4,1 тис. т.

Трійку лідерів замикає «БРСМ-Нафта» з білоруським ресурсом обсягом 8,9 тис. т, наростивши постачання майже на 30% до вересня минулого року.

«Амік Україна» за звітний місяць постачила на ринок 6,9 тис. т бензинів, що на 20% менше від показника вересня попереднього року (8,6 тис. т). П'ятий рядок рейтингу посіла «Укрпалетсистем», яка у вересні на 22% збільшила імпорт бензинів білоруських НПЗ – до 6,7 тис. т.

У топ-10 найбільших імпортерів, як і роком раніше, увійшли «Сокар Україна» (5,9 тис. т), «Глуско Україна» (4,7 тис. т), KLO (2,2 тис. т), «Всесвіт» (2,2 тис. т) і компанія «Альянс Ойл Україна» (2 тис. т).

У «Консалтинговій групі А-95» підкреслюють, що основна причина падіння імпорту – нарощування закупівель у внутрішніх виробників: «Укртатнафти» і «Укргазвидобування». З десятка найбільших імпортерів у придбанні українських нафтопродуктів не помічено тільки мережу UPG («Укрпалетсистем»).

За 9 місяців 2020 р. баланс ринку автомобільних бензинів збільшився на 5,7% (на 84 тис. т), до 1,572 млн т. Учасники ринку пояснюють це зростання підвищеними запасами, створеними в період низьких цін через пандемію коронавірусу.

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Раніше повідомлялося, що українські НПЗ підтримують законопроєкт про корекцію ставок акцизного збору на моторні палива задля охолодження попиту на скраплений газ і стимулювання попиту на бензин. У разі його прийняття ціни на автомобільний газ значно зростуть, а бензини можуть трохи подешевшати.