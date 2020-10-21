Названы сети АЗС, которые импортировали больше всего бензина. Общий объем импорта снизился – многие перешли на бензины украинского производства.

Большинство трейдеров из десятка крупнейших импортеров бензинов в сентябре 2020 года сократили поставки по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные “Консалтинговой группы А-95”. Падение импортных поставок в целом составило 20% – со 125-ти до 100 тыс. т.

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Крупнейшими импортерами автобензинов остались ОККО и WOG. Тем временем первая сеть потеряла почти половину импорта – он снизился с 45,2 до 24 тыс. т. В корзине поставок оператора 19,9 тыс. т белорусского ресурса, 4,1 тыс. т – литовского.

Вторую строчку рейтинга, как и ранее, удерживает WOG, сократив импорт в сентябре на 12% по сравнению с сентябрем-2019, до 18,4 тыс. т. Компания практически сохранила импорт белорусского ресурса на прошлогоднем уровне – 14,3 тыс. т, но сократила импорт из Литвы на 23%, до 4,1 тыс. т.

Тройку лидеров замыкает “БРСМ-Нафта” с белорусским ресурсом объемом 8,9 тыс. т, нарастив поставки почти на 30% к сентябрю прошлого года.

“Амик Украина” за отчетный месяц поставила на рынок 6,9 тыс. т бензинов, что на 20% меньше показателя сентября прошлого года (8,6 тыс. т). Пятую строчку рейтинга заняла “Укрпалетсистем”, которая в сентябре на 22% увеличила импорт бензинов белорусских НПЗ – до 6,7 тыс. т.

В топ-10 крупнейших импортеров, как и годом ранее, вошли “Сокар Украина” (5,9 тыс. т), “Глуско Украина” (4,7 тыс. т), KLO (2,2 тыс. т), “Всесвит” (2,2 тыс. т) и компания “Альянс Ойл Украина” (2 тыс. т).

В “Консалтинговой группе А-95” подчеркивают, что основная причина падения импорта – наращивание закупок у внутренних производителей: “Укртатнафты” и “Укргаздобычи”. Из десятка крупнейших импортеров в приобретении украинских нефтепродуктов не замечена только сеть UPG (“Укрпалетсистем”).

За 9 месяцев 2020 г. баланс на рынке автомобильных бензинов увеличился на 5,7% (на 84 тыс. т), до 1,572 млн т. Участники рынка объясняют этот рост повышенными запасами, созданными в период низких цен из-за пандемии коронавируса.

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Ранее сообщалось, что украинские НПЗ поддерживают законопроект о коррекции ставок акцизного сбора на моторные топлива для охлаждения спроса на сжиженный газ и стимулирования спроса на бензин. В случае его принятия цены на автомобильный газ значительно вырастут, а бензины могут немного подешеветь.