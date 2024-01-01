Названі найдорожчі у ремонті автомобілі: рейтинг

Британське видання Whatcar склало рейтинг вживаних автомобілів, на ремонт яких водії витрачають найбільше грошей. Про це розповідає видання avtomir.ua.

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Для цього проведено опитування серед 21 732 британських автомобілістів. Усі респонденти мали розповісти про проблеми, які виникли у їхніх машин за останні два роки, і порахувати, скільки грошей довелося заплатити в сервісних центрах для усунення несправностей.

BMW 3 Series (2019 – н.ч.)

Перше місце в антирейтингу посів BMW 3 Series з дизельним двигуном. Відразу 30% власників такого автомобіля зіткнулися з різними несправностями за останні два роки. Більш ніж половина з них були змушені заплатити в сервісних центрах близько 1500 фунтів стерлінгів ($1900) за ремонт. А ось власники «трійки» з бензиновими моторами таких проблем не мали. Для них усі роботи були безплатними – за гарантією.

Audi A1 (2018 – н.ч.)

Audi A1 за підсумками опитування став найдорожчим у ремонті хетчбеком. Відразу чверть власників цієї німецької моделі поскаржилися на проблеми з автомобілем. Щоправда, Audi відремонтувала за гарантією половину несправних машин. Інші водії заплатили за ремонт від 310 до 1500 фунтів стерлінгів ($400-1900).

Audi A3 (2013–2020 рр.)

Парадоксальна ситуація склалася з моделлю Audi A3. За минулі 24 місяці одразу 40% власників цієї моделі зіштовхнулися з проблемами з цією машиною. При цьому 89% автомобілістів могли розраховувати на ремонт за гарантією, а решті водіїв ремонт Audi A3 вдарив по кишені. Так, їм довелося заплатити майстрам у сервісних центрах понад 1500 фунтів стерлінгів ($1900).

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Також до антирейтингу потрапили: