Названы самые дорогие в ремонте автомобили: рейтинг

Британское издание Whatcar составило рейтинг подержанных автомобилей, на ремонт которых водители тратят больше всего денег. Об этом рассказывает издание avtomir.ua.

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Для этого проведен опрос среди 21 732 британских автомобилистов. Все респонденты должны были рассказать о проблемах, которые возникли у их машин за последние два года, и посчитать, сколько денег пришлось заплатить в сервисных центрах для устранения неисправностей.

BMW 3 Series (2019 – н.в.)

Первое место в антирейтинге занял BMW 3 Series с дизельным двигателем. Сразу 30% владельцев такого автомобиля столкнулись с различными неисправностями за последние два года. Более половины из них были вынуждены заплатить в сервисных центрах около 1500 фунтов стерлингов ($1900) за ремонт. А вот владельцы "тройки" с бензиновыми моторами таких проблем не имели. Для них все работы были бесплатными – по гарантии.

Audi A1 (2018 – н.в.)

Audi A1 по итогам опроса стал самым дорогим в ремонте хэтчбеком. Сразу четверть владельцев этой немецкой модели пожаловались на проблемы с автомобилем. Правда, Audi отремонтировала по гарантии половину неисправных машин. Остальные водители заплатили за ремонт от 310 до 1500 фунтов стерлингов ($400-1900).

Audi A3 (2013–2020 гг.)

Парадоксальная ситуация сложилась с моделью Audi A3. За прошедшие 24 месяца сразу 40% владельцев этой модели столкнулись с проблемами с этой машиной. При этом 89% автомобилистов могли рассчитывать на ремонт по гарантии, а остальным водителям ремонт Audi A3 ударил по карману. Так, им пришлось заплатить мастерам в сервисных центрах более 1500 фунтов стерлингов ($1900).

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