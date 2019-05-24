Міжнародне журі експертів підвело підсумки: в 2019 році в четвертий раз поспіль в конкурсі переміг 720-сильний 3,9-літровий бітурбомотор V8 від Ferrari.

Названо переможців 21-го міжнародного конкурсу "Двигун року". Журі з 70 автомобільних журналістів з 31 країни світу, крім основного призу, роздають і інші нагороди.

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Отже, безумовно найкращим (International Engine Of The Year) названий 720-сильний 3,9-літровий бітурбомотор V8 від Ferrari, який встановлюється на моделі 488 GTB, 488 Spider і 488 Pista

Як і в попередні роки, цей мотор також переміг ще в двох номінаціях: "Кращий спортивний двигун" і кращий серед моторів потужністю понад 650 к.с.

На другому місці опинилася акумуляторно-електрична трансмісія Jaguar, що показує, наскільки швидко впроваджуються технології нового століття в світі за скорочення викидів CO2. Повністю електрична система вперше була застосована в моделі I-Pace і має такі основні показники: потужність 400 к.с., дальність пробігу на одній зарядці - близько 500 км і час розгону до "сотні" - 5 секунд. Раніше в цьому році I-Pace переміг в конкурсі "Європейський автомобіль року-2019", завоювавши ще одну престижну нагороду від автомобільних ЗМІ.

Місце на подіумі дісталося і 4-літровому твинтурбо V8, потужністю 612 к.с., який використовують в різних моделях Mercedes-AMG і Aston Martin.

Переможці в різних номінаціях:

International Engine of the Year - Ferrari 3.9-litre biturbo V8

"Новинка": 400-сильна електрична силова установка Jaguar I-Pace

"Кращий спортивний двигун": 3,9-літровий V8 Ferrari

"Повністю електрична трансмісія": силова установка Jaguar I-Pace

"Кращий гібридний силовий агрегат": 1,5-літровий трициліндровий BMW i8

"Менш 150 к.с.": літровий трициліндровий двигун Ford EcoBoost

"Від 150-250 к.с.": 2,0-літрова турбо- "четвірка" Audi TFSI

"Від 250 до 350 к.с.": 2,5-літровий турбомотор Porsche

"Від 350-450 к.с.": 400-сильна електрична силова установка Jaguar I-Pace

"Від 450-550 л.с": 4,0-літровий твинтурбоV8 від Mercedes-AMG

"Від 550 до 650 к.с.": 3,9-літровий мотор V8 від Ferrari (його 600-сильна версія)

"Понад 650 к.с.": 3,9-літровий V8 (Ferrari) 720 к.с.

Нагадаємо, що конкурс "Всесвітній двигун року" проводиться з 1999 року.

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