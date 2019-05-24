Международное жюри экспертов подвело итоги: в 2019 году в четвертый раз подряд в конкурсе победил 720-сильный 3,9-литровый битурбомотор V8 от Ferrari.

Названы победители 21-го международного конкурса "Двигатель года". Жюри из 70 автомобильных журналистов из 31 страны мира, кроме основного приза, раздают и другие награды.

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Итак, безусловно лучшим (International Engine Of The Year) назван 720-сильный 3,9-литровый битурбомотор V8 от Ferrari, который устанавливается на модели 488 GTB, 488 Spider и 488 Pista

Как и в предыдущие годы, этот мотор также победил еще в двух номинациях: "Лучший спортивный двигатель" и " лучший среди моторов мощностью более 650 к.с”.

На втором месте оказалась аккумуляторно-электрическая трансмиссия Jaguar, что показывает, насколько быстро внедряются технологии нового века в мире по сокращению выбросов CO2. Полностью электрическая система впервые была применена в модели I-Pace и имеет следующие основные показатели: мощность 400 л.с., дальность пробега на одной зарядке - около 500 км и время разгона до "сотни" - 5 секунд. Ранее в этом году I-Pace победил в конкурсе "Европейский автомобиль года-2019", завоевав еще одну престижную награду от автомобильных СМИ.

Место на подиуме досталось и 4-литровому твинтурбо V8, мощностью 612 к. С., который используют в различных моделях Mercedes-AMG и Aston Martin.

Победители в различных номинациях:

International Engine of the Year - Ferrari 3.9-litre V8 biturbo

"Новинка": 400-сильная электрическая силовая установка Jaguar I-Pace

"Лучший спортивный двигатель": 3,9-литровый V8 Ferrari

"Полностью электрическая трансмиссия": силовая установка Jaguar I-Pace

"Лучший гибридный силовой агрегат": 1,5-литровый трехцилиндровый BMW i8

"Менее 150 к. С.": литровый трехцилиндровый двигатель Ford EcoBoost

"От 150-250 к. С.": 2,0-литровая турбо - "четверка" Audi TFSI

"От 250 до 350 к. С.": 2,5-литровый турбомотор Porsche

"От 350-450 к. С.": 400-сильная электрическая силовая установка Jaguar I-Pace

"От 450-550 л. с": 4,0-литровый битурбодвигатель V8 от Mercedes-AMG

"От 550 до 650 к. С.": 3,9-литровый мотор V8 от Ferrari (его 600-сильная версия)

"Более 650 к. С.": 3,9-литровый V8 (Ferrari) 720 к. с.

Напомним, что конкурс "Всемирный двигатель года" проводится с 1999 года.

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