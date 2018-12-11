За статистикою OLX, з усіх марок машин у 2018 році українські водії найчастіше купували "Жигулі" з пробігом.

Частка покупок ВАЗів склала 21% від усіх автомобільних угод, повідомила аналітична служба OLX. За даними платформи, найбільш популярною моделлю серед споживачів стала ВАЗ 2101. Вітчизняний ЗАЗ здав позиції і за підсумками року вийшов у ТОП-10. У першому півріччі він входив у п'ятірку.

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За 2018 рік тільки на OLX придбали майже 1 000 000 автомобілів. При цьому 21% усіх покупок на вторинному ринку прийшлося на ВАЗ. Волзькі легкові авто втримали лідерство і в минулому році. Удвічі менше українські водії купували Volkswagen. Незважаючи на це, він виявився другим за кількістю продажів. У трійку лідерів увійшов Opel. А в п'ятірку - Renault і Mercedes-Benz.

За підсумками зроблених покупок, 3,6% угод відбулося з новими власниками ЗАЗ. З таким показником вітчизняний "залізний кінь" увірвався останнім в ТОП-10 авто з пробігом. На початку 2018 року ЗАЗ був у п'ятірці - українці купували вітчизняні автівки в 1,5 рази частіше.

ТОП-10 марок авто з пробігом 2018 за версією OLX

1. ВАЗ — 21%

2. Volkswagen — 9%

3. Opel — 7%

4. Renault — 5%

5. Mercedes-Benz — 4,5%

6. Ford — 4,3%

7. Daewoo — 4,29%

8. BMW - 4,2%

9. Audi — 4%

10. ЗАЗ — 3,6%

Серед моделей найчастіше купували класичний ВАЗ 2101. Середня ціна цього легковика з пробігом на OLX склала $556. З лідерської десятки моделей це найбільш бюджетна машина. На другому місці і за ціною, і за кількістю продаж ВАЗ-2016. На третьму місці – Daewoo Lanos. У минулому році лідерська трійка була такою ж.

У першому півріччі в десятці найбільш популярних машин на вторинному ринку також була ВАЗ-2109. У 2018 в кінці топ-10 виявилася Audi A6. Також українці стали часто купувати Skoda Octavia. З усіх машин з пробігом у десятці він був найдорожчим.

Топ 10 моделей авто з пробігом 2018 за версією ОЛХ

1. ВАЗ 2101 — 3%

2. ВАЗ 2106 — 2,9%

3. Daewoo Lanos — 2,4%

4. Opel Vectra — 2,2%

5. Volkswagen Golf — 2,1%

6. ВАЗ 2107 — 1,7%

7. BMW 5-series — 1,68%

8. Skoda Octavia — 1,67%

9. Audi A6 — 1,66%

10. BMW 3-series — 1,6%

Нагадаємо, що імпорт вживаних авто зріс вдвічі.