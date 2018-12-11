За статистикою OLX, з усіх марок машин у 2018 році українські водії найчастіше купували "Жигулі" з пробігом.
Частка покупок ВАЗів склала 21% від усіх автомобільних угод, повідомила аналітична служба OLX. За даними платформи, найбільш популярною моделлю серед споживачів стала ВАЗ 2101. Вітчизняний ЗАЗ здав позиції і за підсумками року вийшов у ТОП-10. У першому півріччі він входив у п'ятірку.
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За 2018 рік тільки на OLX придбали майже 1 000 000 автомобілів. При цьому 21% усіх покупок на вторинному ринку прийшлося на ВАЗ. Волзькі легкові авто втримали лідерство і в минулому році. Удвічі менше українські водії купували Volkswagen. Незважаючи на це, він виявився другим за кількістю продажів. У трійку лідерів увійшов Opel. А в п'ятірку - Renault і Mercedes-Benz.
За підсумками зроблених покупок, 3,6% угод відбулося з новими власниками ЗАЗ. З таким показником вітчизняний "залізний кінь" увірвався останнім в ТОП-10 авто з пробігом. На початку 2018 року ЗАЗ був у п'ятірці - українці купували вітчизняні автівки в 1,5 рази частіше.
ТОП-10 марок авто з пробігом 2018 за версією OLX
1. ВАЗ — 21%
2. Volkswagen — 9%
3. Opel — 7%
4. Renault — 5%
5. Mercedes-Benz — 4,5%
6. Ford — 4,3%
7. Daewoo — 4,29%
8. BMW - 4,2%
9. Audi — 4%
10. ЗАЗ — 3,6%
Серед моделей найчастіше купували класичний ВАЗ 2101. Середня ціна цього легковика з пробігом на OLX склала $556. З лідерської десятки моделей це найбільш бюджетна машина. На другому місці і за ціною, і за кількістю продаж ВАЗ-2016. На третьму місці – Daewoo Lanos. У минулому році лідерська трійка була такою ж.
У першому півріччі в десятці найбільш популярних машин на вторинному ринку також була ВАЗ-2109. У 2018 в кінці топ-10 виявилася Audi A6. Також українці стали часто купувати Skoda Octavia. З усіх машин з пробігом у десятці він був найдорожчим.
Топ 10 моделей авто з пробігом 2018 за версією ОЛХ
1. ВАЗ 2101 — 3%
2. ВАЗ 2106 — 2,9%
3. Daewoo Lanos — 2,4%
4. Opel Vectra — 2,2%
5. Volkswagen Golf — 2,1%
6. ВАЗ 2107 — 1,7%
7. BMW 5-series — 1,68%
8. Skoda Octavia — 1,67%
9. Audi A6 — 1,66%
10. BMW 3-series — 1,6%
Нагадаємо, що імпорт вживаних авто зріс вдвічі.