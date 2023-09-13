Визначено серпневі бестселери найбільших регіональних ринків України.
В серпні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області, повідомляє Укравтопром.
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Ці регіональні ринки забезпечили понад 60% серпневих продажів нових легковиків.
- За місяць кияни придбали – 1970 нових авто.
- Мешканці Дніпропетровщини купили – 467 нових авто.
- На Київщині було зареєстровано – 449 од.
- В Одеській обл. – 313 од.
- На Львівщині – 293 од.
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- Бестселером місяця у столиці була Toyota Corolla.
- Лідером ринку Дніпропетровщини став компактний кросовер Renault Duster.
- У Київській та Львівській областях перевагу віддавали Toyota RAV-4.
- Найбільшу кількість номерів Одещини у серпні зібрав кросовер Toyota Land Cruiser Prado.