Визначено серпневі бестселери найбільших регіональних ринків України.

В серпні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області, повідомляє Укравтопром.

Читайте також: Названі найпопулярніші автомобілі у Європі

Ці регіональні ринки забезпечили понад 60% серпневих продажів нових легковиків.

  • За місяць кияни придбали – 1970 нових авто.
  • Мешканці Дніпропетровщини купили – 467 нових авто.
  • На Київщині було зареєстровано – 449 од.
  • В Одеській обл. – 313 од.
  • На Львівщині – 293 од.

Читайте також: Названі найпопулярніші мотоцикли українського ринку

  • Бестселером місяця у столиці була Toyota Corolla.
  • Лідером ринку Дніпропетровщини став компактний кросовер Renault Duster.
  • У Київській та Львівській областях перевагу віддавали Toyota RAV-4.
  • Найбільшу кількість номерів Одещини у серпні зібрав кросовер Toyota Land Cruiser Prado.