Определены августовские бестселлеры крупнейших региональных рынков Украины.
В августе крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: город Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области, сообщает Укравтопром.
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Эти региональные рынки обеспечили более 60% августовских продаж новых легковых автомобилей.
- За месяц киевляне приобрели 1970 новых авто.
- Жители Днепропетровщины купили – 467 новых автомобилей.
- В Киевской области было зарегистрировано – 449 ед.
- В Одесской обл. – 313 ед.
- На Львовщине – 293 ед.
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- Бестселлером луны в столице была Toyota Corolla.
- Лидером рынка Днепропетровщины стал компактный кроссовер Renault Duster.
- В Киевской и Львовской областях предпочтение отдавали Toyota RAV-4.
- Наибольшее количество номеров Одесской области в августе собрал кроссовер Toyota Land Cruiser Prado.