Редактор Авто24

Образование – Киевский транспортно-экономический профессиональный колледж НТУ, Киевский Национальный Университет Технологий и Дизайна. Более 20 лет за рулем, более 10 – в автомобильной журналистике. Протестировал сотни автомобилей и мотоциклов, посетил десятки стран мира.