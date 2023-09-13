Определены августовские бестселлеры крупнейших региональных рынков Украины.

В августе крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были: город Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области, сообщает Укравтопром.

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Эти региональные рынки обеспечили более 60% августовских продаж новых легковых автомобилей.

  • За месяц киевляне приобрели 1970 новых авто.
  • Жители Днепропетровщины купили – 467 новых автомобилей.
  • В Киевской области было зарегистрировано – 449 ед.
  • В Одесской обл. – 313 ед.
  • На Львовщине – 293 ед.

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  • Бестселлером луны в столице была Toyota Corolla.
  • Лидером рынка Днепропетровщины стал компактный кроссовер Renault Duster.
  • В Киевской и Львовской областях предпочтение отдавали Toyota RAV-4.
  • Наибольшее количество номеров Одесской области в августе собрал кроссовер Toyota Land Cruiser Prado.