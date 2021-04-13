Яким кольорам в цьому році віддають перевагу українці, купуючи легковий автомобіль.

Як вже повідомлялося, в першому кварталі поточного року свою першу реєстрацію в Україні пройшли 108,8 тис. легкових авто (21,1 тис. нових та 87,7 тис. вживаних ввезених з-за кордону).

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У частині нових автомобілів, найбільш популярним кольором був білий. Понад 30% зареєстрованих з січня по березень нових авто були в цьому кольорі. Лідером в команді білих став автомобіль Renault Duster.

Другий за популярністю колір – сірий. Близько 27% поставлених на облік з початку року нових легкових автомобілів були в сірому кольорі, а найбільш численним з них був автомобіль Toyota RAV-4.

Чорний колір вибрали 16% покупців нових машин. У цьому забарвленні частіше за інших реєструвалися знов автомобілі моделі Toyota RAV-4.

На автомобілях синього кольору свій вибір зупинили 11% покупців і це четвертий результат. Тут найпопулярнішим автомобілем був Kia Sportage.

Замикає п’ятірку найзатребуваніших кольорів на українському ринку нових легкових автомобілів – коричневий (6% від зареєстрованих у І кв.). Компактний кросовер Kia Sportage став лідером і в цій масті.

У палітрі кольорів вживаних автомобілів, які в цьому році перейшли на українські номери, домінував сірий. У такий колір були пофарбовані 38% легкових авто з пробігом, завезених з-за кордону.Лідер в цьому кольорі – Renault Megane.

Близько чверті автомобілів були чорними і це другий результат в сегменті імпортованого секонд-хенду. Найбільша кількість реєстрацій серед чорних авто належить Volkswagen Passat.

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На третьому місці білий колір, в нього пофарбовані 14% б/в машин. І в цьому кольорі Renault Megane завоював найбільшу кількість симпатій українців, які обрали стару машину.

На четвертому місці, як і на ринку нових автомобілів, – синя фарба (12% вживаних авто), а лідерська позиція належить Volkswagen Golf.

На п’ятому місці червоний колір, в який пофарбовані 6% розмитнених і зареєстрованих легкових автомобілів з пробігом. Лідер в цій категорії – Ford Focus.

Найменшим попитом в українців користувалися автомобілі фіолетового кольору. В цей колір були пофарбовані лише 29 нових авто і 140 вживаних машин, які вперше з початку року були зареєстровані в Україні.