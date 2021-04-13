Каким цветам в этом году отдают предпочтение украинцы, покупая легковой автомобиль.

Как уже сообщалось, в первом квартале текущего года свою первую регистрацию в Украине прошли 108,8 тысяч легковых автомобилей (21,1 тысяч новых и 87,7 тысяч подержанных ввезенных из-за рубежа).

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У части новых автомобилей, наиболее популярным цветом был белый. Более 30% зарегистрированных с января по март новых автомобилей были в этом цвете. Лидером в команде белых стал автомобиль Renault Duster.

Второй по популярности цвет – серый. Около 27% поставленных на учет с начала года новых легковых автомобилей были в сером цвете, а самым многочисленным из них был автомобиль Toyota RAV-4.

Черный цвет выбрали 16% покупателей новых машин. В этой окраске чаще других регистрировались вновь автомобили модели Toyota RAV-4.

На автомобилях синего цвета свой выбор остановили 11% покупателей и это четвертый результат. Здесь самым популярным автомобилем был Kia Sportage.

Замыкает пятерку самых востребованных цветов на украинском рынке новых легковых автомобилей – коричневый (6% от зарегистрированных в I кв.). Компактный кроссовер Kia Sportage стал лидером и в этой масти.

В палитре цветов подержанных автомобилей, которые в этом году перешли на украинские номера, доминировал серый. Таким цветом были окрашены 38% легковых автомобилей с пробегом, завезенных из-за границы. Лидер в этом цвете – Renault Megane.

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Около четверти автомобилей были черными и это второй результат в сегменте импортного секонд-хенда. Наибольшее количество регистраций среди черных автомобилей принадлежит Volkswagen Passat.

На третьем месте белый цвет, в него окрашены 14% б/у машин. И в этом цвете Renault Megane завоевал наибольшее количество симпатий украинцев, которые выбрали старую машину.

На четвертом месте, как и на рынке новых автомобилей, – синий цвет (12% подержанных автомобилей), а лидерская позиция принадлежит Volkswagen Golf.

На пятом месте красный цвет, в который окрашены 6% растаможенных и зарегистрированных легковых автомобилей с пробегом. Лидер в этой категории – Ford Focus.

Наименьшим спросом у украинцев пользовались автомобили фиолетового цвета. В этот цвет были окрашены только 29 новых автомобилей и 140 подержанных машин, которые впервые с начала года были зарегистрированы в Украине.