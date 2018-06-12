Переважна більшість українців вибрали дизельний двигун, але частка авто обладнаних ГБО зросла, так само як і кількість гібридів та авто з електроприводом. Попит на бензинові авто не такий вражаючий.

Український автопарк з січня по травень поточного року поповнився 65,9 тис. легкових авто, з яких 33 тис. були нові машини, а 32,9 тис. – імпортовані автомобілі з пробігом, повідомляє асоціація “Укравтопром”.

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Більшість автомобілів, які склали первинний ринок перших п’яти місяців 2018 року, була обладнана дизельними двигунами. Їх частка на ринку становила 49 відсотків. При цьому, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, ця частка зменшилася на 6%. Найпопулярнішим дизельним автомобілем стала модель Renault Megane, яку вибрали 3608 українців.

Бензинові автомобілі охопили 42% всіх первинних реєстрацій звітного періоду, що на 4 відсотки більше ніж роком раніше. Бестселером серед бензинових легковиків став автомобіль Toyota Camry, перевагу якому віддали 1433 автомобілісти.

Близько 5% реалізованих на українському ринку автомобілів були оснащені газобалонним обладнанням. Рік тому їх частка на ринку становила 4 відсотки.

Частіше за інших ГБО фіксувалося на автомобілях моделі Hyundai Tucson – 199 шт.

Ринкова частка електромобілів становила трохи більше 2 відсотків, незначно додавши до торішнього показника.

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Серед автомобілів, що працюють виключно на електротязі, найпопулярнішим в Україні залишається NissanLeaf, власниками якого стали 984 чол.

Решта частина ринку належала гібридним автомобілям, фаворитом серед яких стала Toyota RAV-4, в її заліку 395 реєстраційних номерів за п’ять місяців.