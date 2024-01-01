Названі найпоширеніші причини ДТП в Україні: статистика

За офіційною статистикою поліції, з січня по червень в Україні внаслідок ДТП загинуло 1 296 людей та було травмовано 14 033 людини.

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Важливо, що поліція опублікує лише статистику автопригод з потерпілими та загиблими. Загальна кількість ДТП не повідомляється. Так, згідно звіту, у порівняні з аналогічним періодом 2023 р. кількість ДТП з загиблими та/або травмованими збільшилась на 9,5% - до 11193 випадків.

Головні причини аварій з потерпілими та загиблими: