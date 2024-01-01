Названі найпоширеніші причини ДТП в Україні: статистика

ФОТО: patrolpolice.gov.ua|
Причини ДТП в Україні
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24 липня, 13:40
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За офіційною статистикою поліції, з січня по червень в Україні внаслідок ДТП загинуло 1 296 людей та було травмовано 14 033 людини.
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Важливо, що поліція опублікує лише статистику автопригод з потерпілими та загиблими. Загальна кількість ДТП не повідомляється. Так, згідно звіту, у порівняні з аналогічним періодом 2023 р. кількість ДТП з загиблими та/або травмованими збільшилась на 9,5% - до 11193 випадків.
Головні причини аварій з потерпілими та загиблими:
- перевищення безпечної швидкості – 4 273
- порушення правил маневрування – 2 530
- порушення правил проїзду перехресть – 1 019
- порушення правил проїзду пішохідних переходів – 766
- недотримання дистанції – 615
- керування транспортним засобом у стані сп’яніння – 436
- перевищення встановленої швидкості – 285
- перехід пішоходів у невстановленому місці – 283
- виїзд на смугу зустрічного руху – 199
- порушення правил надання безперешкодного проїзду – 158
- порушення правил обгону – 150
- невиконання водіями вимог сигналів регулювання – 135
- неочікуваний вихід на проїзну частину – 118
- порушення техніки безпеки пасажиром – 53
- порушення правил перевезення пасажирів – 50
- невиконання пішоходами вимог сигналів регулювання – 29
- порушення правил зупинки і стоянки транспортного засобу – 25
- перевтома, сон за кермом – 22
- керування несправним транспортним засобом – 14
- порушення ПДР пішоходами у стані сп’яніння – 10
- порушення правил проїзду залізничних переїздів – 8
- порушення правил перевезення вантажів – 4
- порушення правил утримання автодоріг та вулиць – 3
- порушення правил буксирування – 3
- порушення правил користування зовнішніми світловими приладами – 3
- порушення вимог ПДР погоничем тварин – 2