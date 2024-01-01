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Названі найпоширеніші причини ДТП в Україні: статистика

Список причин аварій з потерпілими та загиблими опублікована патрульна поліція. З початку року в Україні у ДТП загинуло майже 1,3 тис. людей.
Складено рейтинг причини ДТП - Auto24

ФОТО: patrolpolice.gov.ua|

Причини ДТП в Україні

Євген Гудущан
logo24 липня, 13:40
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За офіційною статистикою поліції, з січня по червень в Україні внаслідок ДТП загинуло 1 296 людей та було травмовано 14 033 людини.

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Важливо, що поліція опублікує лише статистику автопригод з потерпілими та загиблими. Загальна кількість ДТП не повідомляється. Так, згідно звіту, у порівняні з аналогічним періодом 2023 р. кількість ДТП з загиблими та/або травмованими збільшилась на 9,5% - до 11193 випадків.

Головні причини аварій з потерпілими та загиблими:

  1. перевищення безпечної швидкості – 4 273
  2. порушення правил маневрування – 2 530
  3. порушення правил проїзду перехресть – 1 019
  4. порушення правил проїзду пішохідних переходів – 766
  5. недотримання дистанції – 615
  6. керування транспортним засобом у стані сп’яніння – 436
  7. перевищення встановленої швидкості – 285
  8. перехід пішоходів у невстановленому місці – 283
  9. виїзд на смугу зустрічного руху – 199
  10. порушення правил надання безперешкодного проїзду – 158
  11. порушення правил обгону – 150
  12. невиконання водіями вимог сигналів регулювання – 135
  13. неочікуваний вихід на проїзну частину – 118
  14. порушення техніки безпеки пасажиром – 53
  15. порушення правил перевезення пасажирів – 50
  16. невиконання пішоходами вимог сигналів регулювання – 29
  17. порушення правил зупинки і стоянки транспортного засобу – 25
  18. перевтома, сон за кермом – 22
  19. керування несправним транспортним засобом – 14
  20. порушення ПДР пішоходами у стані сп’яніння – 10
  21. порушення правил проїзду залізничних переїздів – 8
  22. порушення правил перевезення вантажів – 4
  23. порушення правил утримання автодоріг та вулиць – 3
  24. порушення правил буксирування – 3
  25. порушення правил користування зовнішніми світловими приладами – 3
  26. порушення вимог ПДР погоничем тварин – 2
#Автоподія #Новини