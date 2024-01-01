Названы самые распространенные причины ДТП в Украине: статистика

По официальной статистике полиции, с января по июнь в Украине в результате ДТП погибли 1 296 человек и были травмированы 14 033 человека.

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Важно, что полиция опубликует только статистику ДТП с пострадавшими и погибшими. Общее количество ДТП не сообщается. Так, согласно отчету, по сравнению с аналогичным периодом 2023 количество ДТП с погибшими и/или травмированными увеличилось на 9,5% - до 11193 случаев.

Главные причины аварий с пострадавшими и погибшими: