Названы самые распространенные причины ДТП в Украине: статистика

ФОТО: patrolpolice.gov.ua|
Причины ДТП в Украине
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24 июля, 13:40
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По официальной статистике полиции, с января по июнь в Украине в результате ДТП погибли 1 296 человек и были травмированы 14 033 человека.
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Важно, что полиция опубликует только статистику ДТП с пострадавшими и погибшими. Общее количество ДТП не сообщается. Так, согласно отчету, по сравнению с аналогичным периодом 2023 количество ДТП с погибшими и/или травмированными увеличилось на 9,5% - до 11193 случаев.
Главные причины аварий с пострадавшими и погибшими:
- превышение безопасной скорости – 4 273
- нарушение правил маневрирования – 2 530
- нарушение правил проезда перекрестков – 1 019
- нарушение правил проезда пешеходных переходов – 766
- несоблюдение дистанции – 615
- управление транспортным средством в состоянии опьянения – 436
- превышение установленной скорости – 285
- переход пешеходов в неустановленном месте – 283
- выезд на полосу встречного движения – 199
- нарушение правил предоставления беспрепятственного проезда – 158
- нарушение правил обгона – 150
- невыполнение водителями требований сигналов регулирования – 135
- неожиданный выход на проезжую часть – 118
- нарушение техники безопасности пассажиром – 53
- нарушение правил перевозки пассажиров – 50
- невыполнение пешеходами требований сигналов регулирования – 29
- нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства – 25
- переутомление, сон за рулем – 22
- управление неисправным транспортным средством – 14
- нарушение ПДД пешеходами в состоянии опьянения – 10
- нарушение правил проезда железнодорожных переездов – 8
- нарушение правил перевозки грузов – 4
- нарушение правил содержания автодорог и улиц – 3
- нарушение правил буксировки – 3
- нарушение правил пользования внешними световыми приборами – 3
- нарушение требований ПДД погонщиком животных – 2