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Названы самые распространенные причины ДТП в Украине: статистика

Список причин аварий с пострадавшими и погибшими опубликована патрульная полиция. С начала года в Украине в ДТП погибло почти 1,3 тыс. человек.
Составлен рейтинг причин ДТП - Auto24

ФОТО: patrolpolice.gov.ua|

Причины ДТП в Украине

Евгений Гудущан
logo24 июля, 13:40
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По официальной статистике полиции, с января по июнь в Украине в результате ДТП погибли 1 296 человек и были травмированы 14 033 человека.

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Важно, что полиция опубликует только статистику ДТП с пострадавшими и погибшими. Общее количество ДТП не сообщается. Так, согласно отчету, по сравнению с аналогичным периодом 2023 количество ДТП с погибшими и/или травмированными увеличилось на 9,5% - до 11193 случаев.

Главные причины аварий с пострадавшими и погибшими:

  1. превышение безопасной скорости – 4 273
  2. нарушение правил маневрирования – 2 530
  3. нарушение правил проезда перекрестков – 1 019
  4. нарушение правил проезда пешеходных переходов – 766
  5. несоблюдение дистанции – 615
  6. управление транспортным средством в состоянии опьянения – 436
  7. превышение установленной скорости – 285
  8. переход пешеходов в неустановленном месте – 283
  9. выезд на полосу встречного движения – 199
  10. нарушение правил предоставления беспрепятственного проезда – 158
  11. нарушение правил обгона – 150
  12. невыполнение водителями требований сигналов регулирования – 135
  13. неожиданный выход на проезжую часть – 118
  14. нарушение техники безопасности пассажиром – 53
  15. нарушение правил перевозки пассажиров – 50
  16. невыполнение пешеходами требований сигналов регулирования – 29
  17. нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства – 25
  18. переутомление, сон за рулем – 22
  19. управление неисправным транспортным средством – 14
  20. нарушение ПДД пешеходами в состоянии опьянения – 10
  21. нарушение правил проезда железнодорожных переездов – 8
  22. нарушение правил перевозки грузов – 4
  23. нарушение правил содержания автодорог и улиц – 3
  24. нарушение правил буксировки – 3
  25. нарушение правил пользования внешними световыми приборами – 3
  26. нарушение требований ПДД погонщиком животных – 2
#Автособытие #Новости