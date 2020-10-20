За три квартали поточного року свої перші номери в Україні отримали понад 302 тис. легкових автомобілів (нових та імпортованих вживаних). Експерти визначили, які кольори автомобілів були особливо популярними в цей період.

Серед нових легкових автомобілів, яких було зареєстровано трохи більше 60 тис. шт., найбільш ходовим кольором був білий. Кожен третій новий автомобіль, що пройшов реєстрацію з січня по вересень, був в цьому кольорі. Лідером в команді білих є автомобіль Renault Duster.

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Другий за популярністю колір – сірий. Близько 26% поставлених на облік з початку року нових легкових автомобілів були в відтінках сірого, а найбільш численним з них став автомобіль Toyota RAV-4.

Строгий чорний колір вибрали 14% покупців нових машин. У цьому забарвленні частіше за інших реєструвалися автомобілі моделі Toyota Land Cruiser Prado.

На автомобілях синього кольору свій вибір зупинили 9% покупців і це четвертий результат. Тут найпопулярнішим автомобілем був Kia Sportage.

Замикає ТОП-5 кольорів на українському ринку нових легкових автомобілів – коричневий. А лідером в цій масті став Renault Duster.

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У палітрі кольорів вживаних автомобілів, які в цьому році перейшли на українські номери, домінував сірий. У такий колір були пофарбовані 38% легкових авто з пробігом, завезених з-за кордону. Лідер в цьому кольорі – Renault Megane.

Близько чверті автомобілів були чорними і це другий результат в сегменті імпортованого секонд-хенду. Тут найбільша кількість реєстрацій у Volkswagen Passat.

На третьому місці білий колір, в нього пофарбовані 14% машин, які перейшли на українські номери з початку року. І в цьому кольорі Volkswagen Passat завоював найбільшу кількість симпатій українців, які обрали вживану автівку.

На четвертому місці, як і на ринку нових автомобілів, – синє офарблення, але у випадку з ринком вживаних авто його вибрали 12% автомобілістів, а лідерська позиція належить Volkswagen Golf.

На п’ятому місці червоний колір, в який пофарбовані 6% розмитнених і зареєстрованих легкових автомобілів з пробігом. Лідер в цій категорії – Renault Megane.