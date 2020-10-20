За три квартала текущего года свои первые номера в Украине получили более 302 тыс. легковых автомобилей (новых и импортированных подержанных). Эксперты определили, какие цвета автомобилей были особенно популярными в этот период.

Среди новых легковых автомобилей, которых было зарегистрировано чуть более 60 тыс. шт. наиболее ходовым цветом был белый. Каждый третий новый автомобиль, прошедший регистрацию с января по сентябрь, был в этом цвете. Лидером в команде белых является автомобиль Renault Duster.

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Второй по популярности цвет – серый. Около 26% поставленных на учет с начала года новых легковых автомобилей были в оттенках серого, а наиболее многочисленным из них стал автомобиль Toyota RAV-4.

Строгий черный цвет выбрали 14% покупателей новых машин. В этой расцветке чаще других регистрировались автомобили модели Toyota Land Cruiser Prado.

На автомобилях синего цвета свой выбор остановили 9% покупателей и это четвертый результат. Здесь самым популярным автомобилем был Kia Sportage.

Замыкает ТОП-5 цветов на украинском рынке новых легковых автомобилей – коричневый. А лидером в этой масти стал Renault Duster.

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В палитре цветов подержанных автомобилей, которые в этом году перешли на украинские номера, доминировал серый. В такой цвет были окрашены 38% легковых авто с пробегом, завезенных из-за рубежа. Лидер в этом цвете – Renault Megane.

Около четверти автомобилей были черными и это второй результат в сегменте импортируемого секонд-хенда. Здесь наибольшее количество регистраций у Volkswagen Passat.

На третьем месте белый цвет, в него окрашены 14% машин, которые перешли на украинские номера с начала года. И в этом цвете Volkswagen Passat завоевал наибольшее количество симпатий украинцев, выбравших подержанную машину.

На четвертом месте, как и на рынке новых автомобилей, – синий окрас, но в случае с рынком подержанных авто его выбрали 12% автомобилистов, а лидерская позиция принадлежит Volkswagen Golf.

На пятом месте красный цвет, в который окрашены 6% растаможенных и зарегистрированных легковых автомобилей с пробегом. Лидер в этой категории – Renault Megane.