Названо найкращі позашляховики сучасності

Британське автомобільне видання Autocar оприлюднило рейтинг десяти найкращих позашляховиків, які наразі доступні на світовому ринку. Експерти оцінили моделі з погляду їхніх технічних та експлуатаційних характеристик, прохідності, рівня комфорту, а також співвідношення ціни й можливостей.

Читайте також: Європа масово пересідає на позашляховики: статистика

Рейтинг охоплює як класичні рамні позашляховики, орієнтовані на складне бездоріжжя, так і універсальні моделі, здатні поєднувати щоденну експлуатацію з виїздами за межі асфальту.

Перше місце посів Land Rover Defender Octa. Експерти відзначили його виняткову прохідність, сучасні технології повного приводу та здатність залишатися комфортним навіть у найекстремальніших умовах.

Друге місце дісталося Jeep Wrangler, який традиційно вважається еталоном серед класичних позашляховиків. Його сильні сторони — проста й міцна конструкція, великі можливості для офроуду та впізнаваний характер.

Третю позицію зайняв Toyota Land Cruiser. Модель отримала високу оцінку за надійність, довговічність та здатність працювати у важких умовах протягом багатьох років без втрати ефективності.

Четвертим у списку став Ford Ranger Raptor. Хоча формально це пікап, Autocar відзначив його як один з найкращих варіантів для активного бездоріжжя завдяки потужній підвісці, сучасним електронним системам та високому рівню комфорту.

П’яте місце посів Range Rover, який поєднує преміальний комфорт з реальною позашляховою здатністю, що залишається однією з ключових рис бренду. Надійність експерти Autocar не коментували.

Шосту сходинку зайняв Mercedes-Benz G-Class. Попри статус комфортного люксового автомобіля, він зберігає справжню рамну конструкцію та серйозний потенціал для подолання складних маршрутів.

На сьомому місці опинився Subaru Outback. Видання підкреслило його універсальність, ефективну систему повного приводу та здатність впевнено почуватися на легкому та середньому бездоріжжі, що робить модель популярною серед активних сімей.

Восьме місце дісталося Dacia Duster 4x4. Експерти відзначили його як один з найкращих доступних позашляхових варіантів за ціною, особливо для тих, хто шукає простий і функціональний автомобіль з повним приводом.

Дев’яту позицію посів Land Rover Discovery, який отримав високу оцінку за баланс між комфортом, простором салону та серйозними позашляховими можливостями.

Замикає десятку Ineos Grenadier — відносно новий, але вже добре відомий серед прихильників класичного офроуду позашляховик, створений за принципами максимальної надійності та утилітарності.

Також цікаво: Скільки нових автомобілів продали у 2025 році: статистика

Експерти Autocar зазначають, що попри активний розвиток кросоверів, класичні позашляховики залишаються актуальними. Вони все ще мають стабільний попит серед покупців, яким важливі справжня прохідність, витривалість та здатність працювати поза дорогами загального користування.