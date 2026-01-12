Названы лучшие внедорожники современности

Британское автомобильное издание Autocar обнародовало рейтинг десяти лучших внедорожников, которые сейчас доступны на мировом рынке. Эксперты оценили модели с точки зрения их технических и эксплуатационных характеристик, проходимости, уровня комфорта, а также соотношения цены и возможностей.

Рейтинг охватывает как классические рамные внедорожники, ориентированные на сложное бездорожье, так и универсальные модели, способные сочетать ежедневную эксплуатацию с выездами за пределы асфальта.

Первое место занял Land Rover Defender Octa. Эксперты отметили его исключительную проходимость, современные технологии полного привода и способность оставаться комфортным даже в самых экстремальных условиях.

Второе место досталось Jeep Wrangler, который традиционно считается эталоном среди классических внедорожников. Его сильные стороны - простая и прочная конструкция, большие возможности для оффроуда и узнаваемый характер.

Третью позицию занял Toyota Land Cruiser. Модель получила высокую оценку за надежность, долговечность и способность работать в тяжелых условиях в течение многих лет без потери эффективности.

Четвертым в списке стал Ford Ranger Raptor. Хотя формально это пикап, Autocar отметил его как один из лучших вариантов для активного бездорожья благодаря мощной подвеске, современным электронным системам и высокому уровню комфорта.

Пятое место занял Range Rover, который сочетает премиальный комфорт с реальной внедорожной способностью, что остается одной из ключевых черт бренда. Надежность эксперты Autocar не комментировали.

Шестую строчку занял шестую строчку занял Mercedes-Benz G-Class. Несмотря на статус комфортного люксового автомобиля, он сохраняет настоящую рамную конструкцию и серьезный потенциал для преодоления сложных маршрутов.

На седьмом месте оказался Subaru Outback. Издание подчеркнуло его универсальность, эффективную систему полного привода и способность уверенно чувствовать себя на легком и среднем бездорожье, что делает модель популярной среди активных семей.

Восьмое место досталось Dacia Duster 4x4. Эксперты отметили его как один из лучших доступных внедорожных вариантов по цене, особенно для тех, кто ищет простой и функциональный автомобиль с полным приводом.

Девятую позицию занял Land Rover Discovery, который получил высокую оценку за баланс между комфортом, простором салона и серьезными внедорожными возможностями.

Замыкает десятку Ineos Grenadier - относительно новый, но уже хорошо известный среди сторонников классического оффроуда внедорожник, созданный по принципам максимальной надежности и утилитарности.

Эксперты Autocar отмечают, что несмотря на активное развитие кроссоверов, классические внедорожники остаются актуальными. Они все еще пользуются стабильным спросом среди покупателей, которым важны настоящая проходимость, выносливость и способность работать вне дорог общего пользования.