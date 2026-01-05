Европа массово пересаживается на внедорожники: статистика

Еще несколько лет назад европейцы иронизировали над американской любовью к большим авто. Теперь же кроссоверы воспринимаются как удобные, практичные и вполне пригодные для города. Бренды быстро подстроились под новую реальность, предложив компактные модели с повышенным клиренсом, которые не создают проблем на узких улицах старых городов.

Читайте также: Сколько новых автомобилей продали в 2025 году: статистика

Как покупатели переписали правила игры

Согласно данным Autonews, еще в 2020 году доля внедорожников в Европе составляла 41%. За пять лет она выросла почти на двадцать пунктов. Одновременно с этим классические сегменты стремительно теряли позиции. Хэтчбеки, которые десятилетиями были символом европейского автопрома, сократили свою долю с 35 до 23,9%. В цифрах это означает падение продаж с 4,2 миллиона до 2,9 миллиона автомобилей в год. Седаны оказались в еще более сложном положении, уменьшив присутствие до 3,5% рынка.

Автомобиль, который победил всех

Несмотря на доминирование SUV, самым продаваемым автомобилем в Европе остается не внедорожник. Лидером рынка снова становится Dacia Sandero. Этот компактный хэтчбек демонстрирует, что доступность и простота все еще имеют огромное значение для покупателей.

Dacia Sandero

Цена Sandero в Германии стартует примерно с 13 тысяч евро, что делает его одним из самых доступных новых авто на рынке. Именно это позволило модели увеличить продажи со 168 тысяч в 2020 году до более 225 тысяч по состоянию на ноябрь 2025 года. Есть все основания полагать, что Sandero завершит год самым популярным автомобилем в Европе уже второй год подряд.

Хэтчбеки держатся, но позиции ослабевают

Кроме Sandero, стабильный спрос сохраняют Renault Clio и Volkswagen Golf. Однако даже эти легендарные модели не могут остановить общую тенденцию. Покупатели все чаще выбирают кроссоверы как универсальное решение для семьи, путешествий и ежедневного использования.

Также интересно: Самое большое зимнее испытание электромобилей в мире провели в Китае: кто стал лучшим

Седаны почти исчезли с карты Европы

Сегмент седанов в 2025 году выглядит почти символическим. Продажи упали с 4,7% рынка в 2020 году до нынешних 3,5. Ожидается, что после окончательного подведения итогов года общий объем составит около 426 тысяч автомобилей. Самым популярным седаном остается Tesla Model 3, которую приобрели более 76 тысяч покупателей. Она опережает ближайшего конкурента, Mercedes-Benz CLA, более чем на 37 тысяч единиц. Интересным исключением является Румыния, где седаны до сих пор занимают 15,4% рынка, что значительно больше, чем в любой другой европейской стране.

Универсалы уступают кроссоверам

Еще один класс, который теряет популярность, это универсалы. Их доля за пять лет снизилась с 10,2 до 7,1 процента. Даже такие проверенные модели, как Skoda Octavia и Volkswagen Passat, больше не могут удерживать предыдущие объемы продаж, поскольку покупатели массово переходят на SUV.

Toyota RAV4 GR Sport

Самые популярные внедорожники Европы

В сегменте SUV безоговорочным лидером в 2025 году стал Volkswagen T-Roc с результатом более 190 тысяч проданных авто. За ним следуют Volkswagen Tiguan, Toyota Yaris Cross, Peugeot 2008 и Dacia Duster. В десятку также вошли Citroen C3, Ford Puma, Kia Sportage, Hyundai Tucson и Nissan Qashqai.

Читайте также:Какие налоги нужно платить за подаренный автомобиль

Итог

Европа все больше влюбляется во внедорожники, и эта тенденция вряд ли изменится в ближайшее время. Тем не менее история Dacia Sandero доказывает, что даже в мире SUV компактный и доступный автомобиль может стать абсолютным бестселлером, если точно попадает в потребности покупателей.