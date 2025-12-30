Какие налоги нужно платить за подаренный автомобиль

Рождественско-новогодний период традиционно сопровождается обменом подарками, среди которых иногда встречаются и ценные – в частности автомобили. В то же время получение транспортного средства в дар в Украине предусматривает ряд юридических и финансовых обязательств. При оформлении договора дарения в сервисных центрах МВД одаренный обязан уплатить налоги и другие платежи.

Налоговые обязательства зависят от степени родства между дарителем и одаренным. Если автомобиль, мотоцикл или другое транспортное средство передается ближайшим родственникам первой или второй степени родства, налоги не уплачиваются. К первой степени относятся родители, муж или жена, дети, в том числе усыновленные. Ко второй степени – родные братья и сестры, бабушка, дед со стороны матери и отца, а также внуки. При оформлении договора необходимо предоставить документы, подтверждающие родство, в частности свидетельство о рождении или свидетельство о браке.

В случае если одаренный не является членом семьи первой или второй степени родства, возникает обязанность по уплате налога на доходы физических лиц. Ставка составляет 5 процентов от оценочной стоимости транспортного средства, а также военный сбор в размере 5 процентов. Для военнослужащих ставка военного сбора сохраняется на уровне 1,5 процента. Нерезиденты Украины уплачивают налог на доходы физических лиц по ставке 18 процентов и военный сбор в размере 5 процентов.

Налоги рассчитываются на основании оценочной стоимости транспортного средства. Такую оценку можно получить по результатам автотовароведческой экспертизы в подразделениях экспертной службы МВД или у субъектов оценочной деятельности, внесенных в государственный реестр фонда государственного имущества Украины. Альтернативой является выписка с сайта министерства экономики Украины с указанием среднерыночной стоимости конкретного транспортного средства. Все налоги и сборы уплачиваются исключительно на имя одаренного лица, а подтверждающие платежные документы подаются администратору сервисного центра МВД.

Для перерегистрации транспортного средства по договору дарения новый владелец должен обратиться в сервисный центр МВД с пакетом документов. В него входят паспорт гражданина Украины с отметкой о месте регистрации, справка о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика, свидетельство о регистрации транспортного средства, а также документы, подтверждающие степень родства или полномочия представителя, если интересы сторон представляет другое лицо.

Важно учитывать, что перерегистрация по договору дарения невозможна, если на транспортное средство наложены ограничения, оно находится в кредите или лизинге, или у дарителя есть непогашенные задолженности. Ориентировочная стоимость услуги по перерегистрации составляет 1306 гривен с выдачей нового номерного знака, при этом может дополнительно взиматься комиссия банка. Услуга предоставляется в день обращения.

Перед посещением сервисного центра МВД необходимо предварительно зарегистрироваться на получение услуги. Это можно сделать непосредственно в терминале сервисного центра в день обращения или заранее онлайн через сервис Е-Запись или мобильное приложение, доступно в App Store и Google Play, с возможностью бронирования времени до 21 дня вперед.