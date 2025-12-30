Які податки потрібно платити за подарований автомобіль

Різдвяно-новорічний період традиційно супроводжується обміном подарунками, серед яких інколи трапляються й коштовні – зокрема автомобілі. Водночас отримання транспортного засобу в дар в Україні передбачає низку юридичних та фінансових зобов’язань. Під час оформлення договору дарування в сервісних центрах МВС обдарований зобов’язаний сплатити податки та інші платежі.

Читайте також: Українці подарували одне одному майже 10 тисяч авто: які моделі найчастіше стають “подарунками”

Податкові зобов’язання залежать від ступеня спорідненості між дарувальником та обдарованим. Якщо автомобіль, мотоцикл або інший транспортний засіб передається найближчим родичам першого чи другого ступеня спорідненості, податки не сплачуються. До першого ступеня належать батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. До другого ступеня – рідні брати і сестри, баба, дід з боку матері та батька, а також онуки. Під час оформлення договору необхідно надати документи, що підтверджують спорідненість, зокрема свідоцтво про народження або свідоцтво про шлюб.

У разі якщо обдарований не є членом сім’ї першого або другого ступеня спорідненості, виникає обов’язок зі сплати податку на доходи фізичних осіб. Ставка становить 5 відсотків від оціночної вартості транспортного засобу, а також військовий збір у розмірі 5 відсотків. Для військовослужбовців ставка військового збору зберігається на рівні 1,5 відсотка. Нерезиденти України сплачують податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків та військовий збір у розмірі 5 відсотків.

Податки розраховуються на підставі оціночної вартості транспортного засобу. Таку оцінку можна отримати за результатами автотоварознавчої експертизи в підрозділах експертної служби МВС або у суб’єктів оціночної діяльності, внесених до державного реєстру фонду державного майна України. Альтернативою є витяг із сайту міністерства економіки України із зазначенням середньоринкової вартості конкретного транспортного засобу. Усі податки та збори сплачуються виключно на ім’я обдарованої особи, а підтвердні платіжні документи подаються адміністратору сервісного центру МВС.

Для перереєстрації транспортного засобу за договором дарування новий власник повинен звернутися до сервісного центру МВС із пакетом документів. До нього входять паспорт громадянина України з відміткою про місце реєстрації, довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, а також документи, що підтверджують ступінь спорідненості або повноваження представника, якщо інтереси сторін представляє інша особа.

Читайте також: Що подарувати автомобілісту

Важливо враховувати, що перереєстрація за договором дарування неможлива, якщо на транспортний засіб накладені обмеження, він перебуває в кредиті чи лізингу, або у дарувальника є непогашені заборгованості. Орієнтовна вартість послуги з перереєстрації становить 1306 гривень з видачею нового номерного знака, при цьому може додатково стягуватися комісія банку. Послуга надається в день звернення.

Перед відвідуванням сервісного центру МВС необхідно попередньо зареєструватися на отримання послуги. Це можна зробити безпосередньо в терміналі сервісного центру в день звернення або заздалегідь онлайн через сервіс Е-Запис чи мобільний застосунок, доступний в App Store та Google Play, з можливістю бронювання часу до 21 дня наперед.