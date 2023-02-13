Деколи здається, що коханий більше уваги приділяє своєму авто, ніж вам? Тоді таким подарункам на день закоханих ваша друга половинка точно зрадіє.

Попри усі неприємності, наші найближчі люди заслуговують на те, щоб деколи отримувати подарунки. Наприклад, на свято усіх закоханих 14 лютого. Ось 5 подарунків, яким точно буде задоволений затятий автомобіліст.

Також цікаво Toyota подарувала нове авто медику

Автомобільний сканер (OBD2) з додатком для телефону

Незалежно від того, чи у вашого партнера автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння (ДВС), гібрид чи електричний, цей сканер може стати в нагоді. Він здатний спілкуватися з автомобілем через дротове, Bluetooth або бездротове підключення. Ця універсальність дозволяє власнику без особливих зусиль з’ясувати, що може бути не так з автомобілем.

Прилад призначений не лише для тих, хто любить ремонтувати свої машини вдома. Хороший сканер OBD2 може надати власнику багато даних. Наприклад, в електромобілі він покаже температуру акумулятора, коливання напруги та інші цікаві дані. А якщо в машині часто виникають помилки з електронікою, сканер дозволить їх швидко скидати, не звертаючись на СТО.

Дешевий сканер коштує близько 40 доларів, тоді як чудовий сканер може коштувати до 500 доларів. Просто переконайтеся, що ви купуєте пристрій, який сумісний із програмою для телефону або має власну програму в App Store чи Google Play.



Великий екран

Це не лише примхи моди. Гарний та якісний комплект мультимедія призначений не лише для розваг. До нього можна під’єднати відеокамеру, яка покаже, куди їхати заднім ходом вночі. Також він може показати картинку з відеореєстратора, а на стоянці насолоджуватись переглядом відеороликів з Ютубу. Сьогодні існує безліч варіантів таких приладів – від тих, які встановлюють замість магнітоли, то так званих “штатних”, які мають такий вигляд, ніби завжди стояли в старому автомобілі. Ціни – відповідні: від 200 до 1200 доларів.

А встановити медіацентр з екраном можна і самостійно



Масштабна моделька автомобіля

Найбільш бюджетний подарунок – китайську модельку можна знайти й за сотню гривень, а більш якісні коштують до 100 доларів. Серед знаних брендів у цій справі – Matchbox або Hot Wheels.

Було б чудово купити своїй другій половинці модель автомобіля, яка нагадує нинішній автомобіль або той, який планує придбати в майбутньому.

До речі скільки коштують найдорожчі масштабні модельки автомобілів

Ваучер школи водіння

Водійські навички треба постійно покращувати. І навіть якщо ваша половинка дуже впевнена за кермом, навчитися робити “поліцейський розворот” – ще той досвід. Різноманітні школи водіння існують в великих містах, наприклад у Києві їх кілька.

Як варіант – можна купити ваучер на прокат суперкара на день чи кілька годин. Але така машина обов’язково має бути застрахованою – адже потужний “звір” неодмінно захоче вирватись на волю, за межі траси.



Портативний повітряний компресор для шин

Шини можуть втрачати повітря, навіть якщо в них немає проколів. Здебільшого це відбувається через зміни температури. Але дуже неприємно, коли шина спустила на трасі. Виправити цю ситуацію зможе портативний повітряний компресор для шин. Ця ідея подарунка дуже бюджетна. На такий витончений подарунок вистачить приблизно 50 доларів.

За допомогою компресора можна підкачати шину навіть якщо вона пошкоджена. Принаймні, так можна доїхати до найближчого шиномонтажу.

Порада від Авто24

Не забувайте, що День святого Валентина – це близькість і любов. Незалежно від того, що ви вирішите подарувати своїй другій половинці на цю подію, одне завжди буде важливішим – час, який ви проведете разом.