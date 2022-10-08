Масове поширення так званих штатних магнітол з 7-дюймовими екранами раптом відкрило нові можливості для власників недорогих машин. Тобто для тих, хто про штатну “голову” навіть і не мріяв. “Авто 24” провів невелике дослідження ринку і порадився з цього приводу з автоелектриками.

Штатні магнітоли бувають різні: є дешеві – за ціною стандартних пристроїв формату 1DIN, є дорогі – дорожче за деякі з автомобілів, про які ми тут будемо говорити. Те, що сьогодні прийнято вважати штатною магнітолою, насправді слід називати головним пристроєм мультимедійної системи. Але добре, хай буде штатна магнітола.

На сайтах оголошень останнім часом пропонується чимало простеньких головних пристроїв від заводських комплектацій популярних моделей авто.

Фахівці, які працюють з аудіотехнікою, помітили, що на інтернет-майданчиках продаж типу OLX з’явилася велика кількість штатних головних пристроїв від автомобілів європейських та корейських марок.

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Це простенькі “голови” початкового рівня, від різних моделей у базовій комплектації. Майже всі вони абсолютно справні, деякі навіть абсолютно нові з захисною плівкою на склі екрана, додається код для розблокування та запевнення, що пристрій не крадений і не з німецького автозвалища. Ціна здається смішною: в середньому 1000 грн. за вживану і 1200 – 1500 грн. за нову.

Що можуть заводські штатні магнітоли

Фунціонал у базових магнітол за сучасними мірками не дуже багатий: FM- та AM-радіо, плеєр CD-формату, який читає CD та іноді MP3, пам’ять на 5-6 радіостанцій. Але часто є аудіовхід AUX, USB-порт, і навіть Bluetooth, який підтримує телефонні розмови Hands Free та іноді – потокове аудіо. Вбудований підсилювач має як мінімум чотирьохканальний звук з базовими налаштуваннями – виходи на два фронтальні динаміки (лівий і правий) та два тилові (лівий та правий). Часто є вихід на підсилювач, іноді і на сабвуфер.

Багаті версії авто з заводу мають мультимедійні “голови” з великим екраном. Власники часто докуповують такі, а “рідна” магнітола базового рівня продається на OLX.

Подібні апарати мають невеликий, як правило, ЖК-екран, зручну крутилку-енкодер для регулювання гучності та/або налаштування тюнера, щедрий комплект реальних, механічних кнопок для керування. Причому кнопки великі, мають підсвічування у нічний час та тактильну реакцію на натискування.

Звідки беруться штатні магнітоли у такій кількості?

Їх продають власники машин, які придбали собі головний пристрій більш високого рівня: або “рідний” своєї марки від дорожчої комплектації моделі, або багатофункціональний мультимедійний на Android. Найчастіше йдеться про другий варіант, адже ці китайські пристрої випускаються у габаритах та в зовнішньому оформленні для торпедо усіх популярних моделей світових автовиробників. І називаються вони, до речі, без зайвої скромності, теж штатними магнітолами (головними пристроями).

Штатні “голови” найдешевших заводських комплектацій не мають повного сучасного набору функцій. Але на відміну від китайських ”штатних магнітол” вони зручні і надійні.

Чому штатні “голови” такі дешеві?

Тому що вважається, що вони не потрібні нікому, крім власників саме цієї моделі автомобіля, причому певних років випуску. А оскільки всі власники прагнуть встановити собі магнітолу з 7-дюймовим touch-screen екраном, то виходить, що демонтовані “голови” базового рівня і справді не потрібні нікому. Надійність “рідних” заводських магнітол на високому рівні, тож і на запчастини їх теж не купують.

Чи можна встановити штатну “голови” на інше авто?

Можна, і це може бути дуже вигідний варіант. У порівнянні зі стандартною магнітолою формату 1DIN або 2DIN власник отримає такі “плюшки”:

Надійність;

Штатну ергономіку сучасної іномарки: підсвітлення, зручні великі кнопки та ручки;

Невелику ціну.

Деякі штатні головні пристрої заводської комплектації мають установочний розмір формату 1DIN (наприклад, у Renault і Nissan). Це полегшує інсталяцію у “чуже” торпедо.

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Щоправда, встановити штатну магнітолу від сучасного автомобіля у “не свою” модель не так просто. Потрібно буде виконати деякі нестандартні види робіт, за які беруться не всі електрики та інсталятори автозвуку. Та й взагалі, мінусів у порівнянні з “головами” на Android чимало:

Маленький екран з мінімальним функціоналом;

Немає GPS-навігації;

Відсутність виходу в інтернет;

Неможливість вивести на екран картинку камери заднього огляду;

Додаткові труднощі з інсталяцією.

Саме останній пункт, певно, стає перешкодою для багатьох власників недорогих автомобілів, які б не відмовилися отримати у своєму салоні частину сучасного комфорту. Але насправді все не так страшно.

Більш-менш суттєвою проблемою при інсталяції “чужої” штатної магнітоли зазвичай стає оформлення її стику з панеллю торпедо.

Як встановити штатну магнітолу власними силами

Інсталювати “чужий” головний пристрій у торпедо автомобіля цілком реально. Причому це можна зробити і власними силами. Але маємо відразу попередити про весь перелік завдань, який чекає на самодіяльного інсталятора.

Придбати на розборці роз’єми (“мами”) від штатного джгута машини, від якої запозичено “голову”;

Знайти в інтернеті розпіновку роз’ємів;

Під’єднати дроти з джгутів автомобіля до роз’єму . Не всі потрібні дроти вам вдасться знайти або не всі з них будуть правильно сприйняті “головою”. Наприклад, сигнал від спідометра для автоматичного регулювання гучності магнітола може “не зрозуміти”. Але всі дроти, що стосуються живлення, підсвітлювання та динаміків ви з’єднаєте без проблем;

Продумати конкретне місце розташування магнітоли на торпедо. Врахуйте вільний простір по ширині, висоті та глибині, а також спосіб кріплення. Зважте, що “рідне” гніздо під магнітолу в торпедо, навіть якщо воно підходить по розмірах, може виявитися нижче чи вище, ніж потребує лицьова панель пристрою.

Штатна “голова” від іншої моделі потребує клопотів при монтажі у торпедо: доводиться щось підпилювати та облаштовувати нові кріплення.

Знайти спосіб закріпити корпус головного пристрою у гнізді торпедо. Можливо, доведеться щось пиляти або свердлити.

Підігнати вікно у торпедо під контур магнітоли. Доведеться підрізати пластик і/або виготовити нескладну рамку, яка затулить щілини на стику лицьової панелі магнітоли і торпедо.

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Як на нас, для автомобілістів без зайвих амбіцій це дуже вдалий варіант – і в сенсі фінансів, і з точки зору отриманого функціонала. Але будьте готові, що доведеться проявити фантазію та попрацювати руками. І перед вибором конкретної моделі магнітоли треба буде підготуватися – обміряти гніздо та вільне місце в торпедо і зрозуміти, чи впишеться в нього придбана “голова”.

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