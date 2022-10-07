Массовое распространение так называемых штатных магнитол с 7-дюймовыми экранами вдруг открыло новые возможности владельцам недорогих машин. То есть для тех, кто о штатной "голове" даже и не мечтал. "Авто 24" провел небольшое исследование рынка и посоветовался по этому поводу с автоэлектриками.

Штатные магнитолы бывают разные: есть дешевые – по цене стандартных устройств формата 1DIN, есть дорогие – порой дороже некоторых автомобилей, о которых мы здесь будем говорить. То, что сегодня принято считать штатной магнитолой, действительно следует называть головным устройством мультимедийной системы. Но хорошо, пусть будет штатная магнитола.

На сайтах объявлений в последнее время предлагается немало простых головных устройств от заводских комплектаций популярных моделей авто.

Специалисты, работающие с аудиотехникой, заметили, что на интернет-площадках продаж типа OLX появилось большое количество штатных головных устройств от автомобилей европейских и корейских марок.

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Это простенькие "головы" начального уровня, от разных моделей в базовой комплектации. Почти все они абсолютно исправны, некоторые даже совершенно новые с защитной пленкой на стекле экрана, прилагается код для разблокировки и заверения, что устройство не воровано и не с германской автосвалки. Цена кажется смешной: в среднем 1000 грн. за подержанную и 1200 – 1500 грн. за новую.

Что могут заводские штатные магнитолы

Фунционал у базовых магнитол по современным меркам не очень богат: FM- и AM-радио, CD-проигрыватель, читающий CD и иногда MP3, память на 5 - 6 радиостанций. Но часто есть аудиовход AUX, USB-порт и даже Bluetooth, который поддерживает телефонные разговоры Hands Free и иногда – потоковое аудио. Встроенный усилитель имеет как минимум четырехканальный звук с базовыми настройками – выходы на два фронтальных динамика (левый и правый) и два тыловых (левый и правый). Часто есть выход на усилитель, иногда и на сабвуфер.

Богатые версии авто с завода имеют мультимедийные "головы" с большим экраном. Владельцы часто докупают такие спустя некотоорое время после покупки машины, а "родная" магнитола базового уровня отправляется на OLX.

Подобные аппараты имеют небольшой, как правило, ЖК-экран, удобную крутилку-энкодер для регулировки громкости и/или настройки тюнера, щедрый комплект реальных механических кнопок для управления. При этом кнопки большие, имеют подсветку в ночное время и тактильную реакцию на нажатие.

Откуда берутся штатные магнитолы в таком количестве?

Их продают владельцы машин, которые приобрели себе головное устройство более высокого уровня: либо “родное” своей марки от более дорогой комплектации модели, либо многофункциональный мультимедийный аппарат на Android. Чаще всего речь идет о втором варианте, ведь эти китайские устройства выпускаются в габаритах и внешнем оформлении для торпедо всех популярных моделей мировых автопроизводителей. И называются они, кстати, без излишней скромности, тоже штатными магнитолами (головными устройствами).

Штатные "головы" самых дешевых заводских комплектаций не имеют полного современного набора функций. Но в отличие от китайских ”штатных магнитол” они удобны и надежны.

Почему штатные "головы" так дешевы?

Потому что считается, что они не нужны никому, кроме владельцев этой модели автомобиля, причем определенных лет выпуска. А поскольку все владельцы стремятся установить себе магнитолу с 7-дюймовым touch-screen экраном, то выходит, что демонтированные "головы" базового уровня не нужны никому. Надежность "родных" заводских магнитол на высоком уровне, поэтому и на запчасти их тоже не покупают.

Можно ли установить штатную "голову" на другой автомобиль?

Можно, и это может быть очень выгодный вариант. По сравнению со стандартной магнитолой формата 1DIN или 2DIN владелец получит следующие "плюшки":

Надежность;

Штатная эргономика современной иномарки: подсветка, удобные большие кнопки и ручки;

Небольшую цену.

Некоторые штатные головные устройства заводской комплектации имеют установочный размер формата 1DIN (например, у Renault и Nissan). Это облегчает инсталляцию в “чужое” торпедо.

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Правда, установить штатную магнитолу от современного автомобиля в “не свою” модель не так просто. Предстоит выполнить некоторые нестандартные виды работ, за которые берутся не все электрики и инсталляторы автозвука. Да и вообще, минусов по сравнению с "головами" на Android немало:

Маленький экран с минимальным функционалом;

Нет GPS-навигации;

Отсутствие выхода в интернет;

Невозможность вывести на экран картинку камеры заднего вида;

Дополнительные трудности с установкой.

Именно последний пункт, вероятно, становится препятствием для многих владельцев недорогих автомобилей, которые не отказались бы получить в своем салоне часть современного "иномарочного" комфорта. Но в действительности все не так страшно.

Более или менее существенной проблемой при инсталляции "чужой" штатной магнитолы обычно становится оформление ее стыка с панелью торпедо.

Как установить штатную магнитолу своими силами

Установить "чужое" головное устройство в торпедо вполне реально. Причем это можно сделать и своими силами. Но должны сразу предупредить обо всем перечне задач, ждущем самодеятельного инсталлятора, которому придется:

Приобрести на разборке разъемы (“мамы”) от штатного жгута машины, с которой заимствована “голова”;

Найти в интернете распиновку разъемов;

Подсоединить провода от жгута автомобиля к разъему . Не все нужные провода вам удастся найти, или не все будут правильно восприняты "головой". Например, сигнал от спидометра для автоматической регулировки громкости “чужая” магнитола может "не понять". Но все провода, касающиеся питания, антенны, подсветки и динамиков вы соедините без проблем;

Продумать конкретное местоположение магнитолы на торпедо. Учтите свободное пространство по ширине, высоте и глубине, а также способ крепления. Помните, что "родное" гнездо под магнитолу в торпедо, даже если оно подходит по размерам, может оказаться ниже или выше, чем требуется лицевой панели устройства.

Штатная "голова" от другой модели нуждается в хлопотах при монтаже в торпедо: приходится что-то подпиливать и обустраивать новые крепления.

Найти способ закрепить корпус головного устройства в гнезде торпедо. Возможно, придется что-то пилить или сверлить.

Подогнать окно в торпедо под контуры магнитолы. Придется подрезать пластик и/или изготовить несложную рамку, которая прикроет щели на стыке лицевой панели магнитолы и торпедо.

Рекомендация Авто24

Как по нам, для автомобилистов без лишних амбиций это очень удачный вариант – и в смысле финансов, и с точки зрения полученного функционала. Но будьте готовы, что придется проявить фантазию и поработать руками. И перед выбором конкретной модели магнитолы нужно будет подготовиться – измерить гнездо и свободное место в торпедо и понять, впишется ли в него приобретенная “голова”.

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