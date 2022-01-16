Штатная аудиосистема с действительно качественным звучанием – роскошь, доступная лишь владельцам автомобилей высокого класса. Но при большом желании построить более или менее правильную музыкальную сцену можно и своими силами.

Должны предупредить сразу: автомобильный интерьер в принципе чрезвычайно сложен для организации в нем правильного звучания. То есть построить в машине идеальное, так называемое “домашнее” звучание невозможно. Но с другой стороны, среди рядовых автовладельцев, мягко говоря, не так уж и много экспертов, которые могут отличить идеальный “звук” от просто хорошего.

Один из самых распространенных вариантов аудиосистемы высокого качества. В принципе, можно обойтись без усилителей – хотя и с потерями качества

Вариантов построения качественной аудиосистемы в автомобиле множество, но для более простой ориентации мы разобьем их на три типа – в зависимости от качества звука и потраченных на это средств.

Начальный уровень

Большинство машин производства последних 12 – 15 лет имеют интегрированное в торпедо и в общую электронную сеть головное устройство аудиосистемы – это то, что мы по привычке называем магнитолой. Заменить его, чтобы улучшить качество первичного сигнала, очень непросто – но не всегда и нужно. Ведь в большой степени качество звучания зависит от того, что заменить совсем несложно – акустических систем (они же – динамики, они же – громкоговорители).

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Именно динамики почти всегда – слабое звено штатной аудиосистемы: автопроизводитель делает их надежными и долговечными, но отнюдь не выдающимися с точки зрения качества воспроизведения звука. Причина проста – Hi-Fi акустика стоит очень недешево, а автопроизводители привыкли тратить проценты себестоимости на другие “заманухи” для покупателей.

Качественные акустические системы как минимум двухкомпонентные: высокочастотный динамик-твитер и мидбас, отвечающий за “середину” и “низы”. У трехкомпонентных – отдельный громкоговоритель для средних частот

Мы хотим сказать, что всегда можно подобрать динамики с более натуральным и чистым звучанием, чем установленные на заводе. Но вас будут ждать две сложности. Во-первых, часто штатные места под динамики в панелях автомобиля имеют нестандартные размеры – в то время как классные громкоговорители имеют несколько стандартных типоразмеров. Во-вторых, для полной реализации возможностей громкоговорителей им нужно так называемое акустическое оформление: прочный (желательно деревянный) подиум и определенный объем (закрытый или открытый) по обратную сторону диффузора.

Для лучшего звучания динамик надо крепить к металу через подиум из поглощающего материала – лучше всего древесины

Подбирая динамики, учитывайте стиль музыки, которую вы чаще всего слушаете. Ведь комплекты акустики от уважаемых брендов часто имеют специфический уклон в ту или иную сторону: больше высоких или низких частот, лучшая детальность или высокая натуральность воспроизведения звуков.

Конечно, не забывайте о большом сабвуфере – его несложно поставить без серьезного вмешательства в электрооборудование машины. При одном условии – если штатная “голова” имеет на него отдельный выход.

Твитер и мидбас надо разносить в пространстве – тогда звучание будет более объемным

Система высокого уровня

Перейти на более высокий уровень от вышеупомянутого entre level можно со временем. Главное – извиняйте за калабмур – заменить головное устройство. Как вариант (чтобы не заморачиваться с перестройкой торпедо и новыми схемами для кнопок управления) – вмешаться в схему штатной “головы”, чтобы снять с нее линейный сигнал и пропускать его через отдельный усилитель.

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Интеграция в штатную развлекательную систему “головы” с большими возможностями для качественного воспроизведения звука требует помощи профессиональных инсталляторов. Часто бывает проще построить отдельную аудиосистему, независимую от штатной развлекательной системы автомобиля.

В любом случае наличие качественного сигнала от нештатной “головы” позволяет использовать усилитель (усилители) мощности для полной реализации возможностей динамиков. Напомним, что усилитель нужен не для большей громкости (хотя это не исключается), а для более качественного воспроизведения звука на малых уровнях – такова теория радиотехники.

Большое влияние на качество звука имеет дополнительная виброшумоизоляция кузова. Начинать надо с зоны, где будет стоять сабвуфер

Кроме того, дорогие модели усилителей расширяют возможности по настройкам сигнала – в соответствии с особенностями акустических систем и предпочтениями слушателя. Хотя в идеале для этого нужны другие девайсы, о которых – в следующей главе.

Высший класс

Чтобы звук в салоне возникал словно из ниоткуда, чтобы можно было услышать каждый вздох певицы и каждый шорох смычка по струнам скрипки, чтобы четко понимать, в каком углу сцены стоит бас-гитарист и когда барабанщик роняет палочку, нужна аудиосистема со звуковым процессором. В Украине еще есть инсталляторы, которые могут построить и наладить такой “звук” в машине – но все меньше людей, которые в этом нуждаются и имеют на это деньги.

Кроме прецизионного SD-проигрывателя, лучших усилителей и высококачественных, правильно установленных акустических систем, нужен цифровой звуковой процессор. Который разложит любую запись на каналы и позволит настройщику задержать нужные звуки на определенные доли секунды – так, чтобы каждый доходил до слушателя на определенном сиденье именно в нужный момент. Настроенная таким образом звуковая сцена будет цельной при любом интерьере, водитель (или другой определенный член экипажа) будет чувствовать себя в машине без преувеличения как в концертном зале.

Звуковой процессор позволяет регулировать временные задержки сигнала на каждом из каналов: так настраивают правильную звуковую сцену в пространстве салона

Но такая система – не просто дорогое удовольствие. Она требует учета десятков мелочей вплоть до типа меди проводов, количества золота в контактах и класса аккумуляторной батареи. Конечно, машину придется чуть ли не полностью разбирать, а кроме того, такую систему не удастся спрятать от чужих глаз – в отличие от двух предыдущих типов, которые таки можно оформить в так называемом варианте stealth.

Рекомендация Авто24

Оценка качества звука – профессионалы говорят характер звучания – вещь очень субъективная. Поэтому прежде чем приступить к апгрейду своей “музыки”, найдите машину с правильной аудиосистемой и послушайте в ней несколько композиций разного жанра. Выясните у владельца параметры задействованных аудиокомпонентов и особенности их инсталляции. И только потом принимайте решение относительно масштабов усовершенствований вашего собственного автозвука. Возможно, вам будет достаточно лишь поставить качественные динамики, а может, придется собирать деньги на золоченые провода и искать какую-то легендарную “голову” от Nakamichi начала 2000-х…

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