Иногда кажется, что любимый больше внимания уделяет своему автомобилю, чем вам? Тогда таким подаркам в день влюбленных ваша вторая половинка точно обрадуется.

Несмотря на все неприятности, наши ближайшие люди заслуживают того, чтобы иногда получать подарки. К примеру, на праздник всех влюбленных 14 февраля. Вот 5 подарков, которым точно будет доволен ярый автомобилист.

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Автомобильный сканер (OBD2) с приложением для телефона

Независимо от того, у вашего партнера автомобиль с двигателем внутреннего сгорания (ГИС), гибрид или электрический, этот сканер может пригодиться. Он способен общаться с автомобилем через проводное, Bluetooth или беспроводное подключение. Эта универсальность позволяет владельцу без особого труда выяснить, что может быть не так с автомобилем.

Прибор предназначен не только для тех, кто любит ремонтировать свои машины дома. Хороший сканер OBD2 может предоставить владельцу множество данных. К примеру, в электромобиле он покажет температуру аккумулятора, колебания напряжения и другие интересные данные. А если в машине часто возникают ошибки с электроникой, сканер позволит их быстро сбрасывать, не обращаясь на СТО.

Дешевый сканер стоит около 40 долларов, тогда как отличный сканер может стоить до 500 долларов. Просто убедитесь, что вы покупаете устройство, совместимое с приложением для телефона или имеющее собственное приложение в App Store или Google Play.



Большой экран

Это не только капризы моды. Хороший и качественный комплект мультимедиа предназначен не только для развлечений. К нему можно подключить видеокамеру, которая покажет, куда ехать задним ходом по ночам. Также он может показать картинку с видеорегистратора, а на стоянке наслаждаться просмотром видео с Ютуба

Сегодня существует множество вариантов таких приборов – от тех, которые устанавливают вместо магнитолы, так называемых "штатных", которые выглядят так, будто всегда стояли в старом автомобиле. Цены – соответствующие: от 200 до 1200 долларов.

А установить медиацентр с экраном можно и самостоятельно



Масштабная модель автомобиля

Самый бюджетный подарок – китайскую модель можно найти и за сотню гривен, а более качественные стоят до 100 долларов. Среди известных брендов по этому делу – Matchbox или Hot Wheels.

Было бы здорово купить своей второй половинке модель автомобиля, напоминающую нынешний автомобиль или планирующий приобрести в будущем.

Кстати говоря сколько стоят самые дорогие масштабные модели автомобилей

Ваучер школы вождения

Водительские навыки нужно постоянно улучшать. И даже если ваша половинка очень уверена за рулем, научиться делать "полицейский разворот" – еще тот опыт. Различные школы вождения существуют в больших городах, например в Киеве их несколько.

Как вариант – можно купить ваучер на прокат суперкара в день или несколько часов. Но такая машина обязательно должна быть застрахована - ведь мощный "зверь" непременно захочет вырваться на свободу, за пределы трассы.



Портативный воздушный компрессор для шин

Шины могут терять воздух, даже если у них нет проколов. В основном это происходит из-за изменения температуры. Но очень неприятно, когда шина спустила на трассе. Исправить эту ситуацию сможет портативный воздушный компрессор для шин. Эта идея подарка очень бюджетна. На такой утонченный подарок хватит примерно 50 долларов.

С помощью компрессора можно подкачать шину, даже если она повреждена. По крайней мере, так можно доехать до ближайшего шиномонтажа.

Совет от Авто24

Не забывайте, что День святого Валентина – это близость и любовь. Независимо от того, что вы решите подарить своей второй половинке на это событие, всегда будет более важным время, которое вы проведете вместе.