Українці подарували одне одному майже 10 тисяч авто: які моделі найчастіше стають “подарунками”

Але не поспішайте уявляти собі автосалони, завалені машинами з червоними стрічками. Ринок «подарованих» авто — це, скоріше, сімейна справа, де ключі від улюбленої, хоч і не нової, машини переходять з рук у руки. Середній вік такого подарунка — 11 років, стверджують в Інституті досліджень авторинку.

Також цікаво ринок причепів для легкових авто - повністю вітчизняний

Скільки дарують

Літо-2025 видалося врожайним не лише на кавуни, а й на автомобільні подарунки. Якщо в липні українці подарували 3200 легковиків, то в серпні стався справжній вибух щедрості — 3286 авто! Це був абсолютний пік активності.

Перше авто для водія, який нещодавно отримав “права”, має бути простим в керуванні, невеликим та надійним. Цим критеріям відповідає оновлений SUZUKI Vitara – один з найпопулярніших кросоверів на українському ринку. Рекламна інформація

Динаміка дарування легковиків, 2024-2025

У вересні запал трохи вщух, і показник повернувся до липневої позначки у 3200 машин. Можливо, всі, хто хотів щось подарувати, зробили це напередодні нового навчального року. Хай там як, стабільність вражає.

Топ-10 марок подарованих л/а, ІІІ квартал 2025 року

Що саме дарують

Якщо примружити очі й подивитися на список найпопулярніших марок серед подарунків, можна подумати, що ви відкрили топ продажів на вторинному ринку. І це не дивно, адже дарують те, що люблять і чому довіряють.

Беззаперечний лідер — Volkswagen (1053 шт.). Справжній «народний автомобіль» став і «народним подарунком». За ним крокує BMW (895 шт.) — мабуть, презент для тих, хто по-справжньому цінує драйв, а не лише практичність.

Далі у списку щільно йде перевірена часом трійка: Toyota (747), Audi (703) та Mercedes-Benz (609). Весь Топ-10 — знайомі нам обличчя: від надійної Skoda до роботящого Ford. Жодних несподіванок, лише класика, яка роками не втрачає актуальності.

Топ-10 моделей подарованих л/а, ІІІ квартал 2025 року

Коли перейти до моделей, картина стає ще чіткішою. Це не просто ринок вживаних авто, це його квінтесенція!

Volkswagen Passat (263 шт.) — король будь-яких рейтингів, чи то продажів, чи то дарування. Невмируща класика для сім’ї та роботи.

Skoda Octavia (243 шт.) — вічна суперниця «Пасата». Практична, надійна, ідеальний варіант для подарунка «з розумом».

Toyota Camry (188 шт.) — коли хочеться подарувати не просто транспорт, а й трішки комфорту та статусу.

У списку також міцно закріпилися баварці BMW 5 Series та X5, народний Volkswagen Golf та представницька Audi A6. Здається, сценарій «батько передає сину свій доглянутий автомобіль» досі зберігає актуальність.

До речі на околицях Дніпра знайшли приватну колекцію ретро-авто

Від Rolls-Royce до «Москвича»

Звісно, не обійшлося й без ексклюзивів. Серед тисяч практичних «Пасатів» та «Октавій» промайнули й справжні діаманти. За третій квартал до статистики потрапили 6 щасливих власників Bentley, 9 — Maserati, та по 2 — Rolls-Royce і Aston Martin. Ось це ми розуміємо, тиха розкіш!

Та найцікавіший екземпляр у нашому списку — це подарунок з минулого. Зелений АЗЛК 402 1958 року випуску. Є підозра, що такий автомобіль простіше подарувати, ніж продати. Це справжня капсула часу, ровесник початку космічної ери та першого Кубка світу Пеле. Сподіваємось, цей подарунок потрапив у дбайливі руки справжнього поціновувача, який не шукає зараз адресу найближчого пункту приймання втормету і номер евакуатора. Хоча...

Підсумок

Насамкінець варто зазначити, що дарували не лише легкові авто. За три місяці українці передали у добрі руки 1014 вантажівок, дві сотні мотоциклів і навіть 85 автобусів. Тож, якщо наступного разу побачите на дорозі автобус із червоною стрічкою, не дивуйтеся — це просто чиясь щедрість виїхала на маршрут.