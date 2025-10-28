Ринок легкових причепів в Україні виріс на 6%: українські виробники домінують

Ринок легкових причепів (повною масою до 750 кг) продемонстрував стабільне зростання у третьому кварталі 2025 року. Загалом було зареєстровано 5644 нових причепи, виготовлених місцевими підприємствами, що на 5,7% більше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли цей показник становив 5339 од.

Ключовою особливістю цього сегмента залишається майже повне домінування продукції українського виробництва, що робить його унікальним на вітчизняному автомобільному ринку, вважають в Інституті досліджень авторинку.

Динаміка ринку

Протягом ІІІ кварталу пік продажів припав на липень, коли було реалізовано 1998 причепів. У серпні показник дещо знизився до 1894 од., а у вересні ринок зафіксував 1752 реєстрації. Попри незначне зниження активності наприкінці кварталу, загальний показник свідчить про стійкий попит.

Нові причепи, українське виробництво, динаміка 2024-2025

Структура ринку: фокус на українському виробництві

На відміну від інших сегментів нашого авторинку, сегмент причепів майже повністю забезпечується внутрішнім виробництвом. У структурі ринку за третій квартал 2025 року 86,7% склали нові причепи, виготовлені в Україні.

Частка імпорту мінімальна: як нові, так і вживані імпортні причепи зайняли лише по 0,2% ринку кожен. Решта 13,9% припадає на внутрішні перепродажі причепів з пробігом. Така структура пояснює, чому аналіз імпорту вживаної техніки для цього сегмента не є репрезентативним — ринок майже повністю самодостатній.

Топ-10 українських виробників причепів для легкових автомобілів, 3 квартал 2025

Конкуренція серед українських виробників залишається високою. Лідерами ринку у третьому кварталі стали два бренди, що йдуть майже нарівні:

ПГ (ТОВ «МП Завод автопричепів», м. Глухів) — 1221 шт.

Палич (ТОВ «НВП-Палич», м. Київ) — 1200 шт.

Інші марки, що увійшли до Топ-10:

АМС (ТОВ «Агромоторсервіс», м. Старокостянтинів) — 708 шт.

Дніпро (ТОВ «Кортес-2015», м. Кременчук) — 400 шт.

Korida-Tech (ТОВ «Коріда-Тех», смт. Власівка, Кіровоградська обл.) — 280 шт.

ТЦС (ТОВ «Т-Центр Сервіс», смт. Тиврів, Вінницька обл.) — 242 шт.

ПАВАМ (ТОВ НВП «ПАВАМ», м. Ірпінь) — 233 шт.

Бобер (ТОВ «Автоторг», м. Кременчук) — 225 шт.

ПРАІМ (ТОВ «Прайм-Трейлер», м. Київ) — 202 шт.

Прагматек (ПП «Прагматек», м. Луцьк) — 188 шт.

Найпопулярніші типи причепів

Попит на ринку сконцентрований переважно на універсальних моделях. З великим відривом лідирує тип «Бортовий», на який припало 4803 реєстрації, що становить близько 85% від загальної кількості.

Типи нових причепів для легкових авто, ІІІ квартал 2025 року

Решта сегмента представлена вузькоспеціалізованими типами:

Для перевезення човнів — 415 шт.

Платформа — 204 шт.

Фургон — 101 шт.

Торговий — 59 шт.

Для перевезення мототранспорту — 46 шт.

Інші (бортовий-тентований, підкатний візок) — 16 шт.

Висновок

Ринок легкових причепів в Україні у 3 кварталі 2025 року показав позитивну динаміку, підтвердивши свою стійкість та орієнтованість на вітчизняного виробника. Попит залишається стабільним з поправкою на сезонність, а структура ринку демонструє мінімальну залежність від імпорту, що є винятковим явищем для українського авторинку.