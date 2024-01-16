Необхідність їхати на буксирі може виникнути раптово, особливу в холодну пору року. Однак буксирування автомобілів взимку має свої особливості, які впливають на безпеку поїздки.

Перше, що потрібно знати, це найбільш актуальні пункти обмежень, продиктовані Правилами дорожнього руху. Друге – рекомендації автовиробника. І ще є практичні рекомендації від водіїв з відповідним досвідом.

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На автомобілі, який буксирує, повинно бути включене ближнє світло фар, у того, кого буксують – аварійна сигналізація (фари вмикати не бажано, аби не сліпити через дзеркала того, хто буксує. А ось габарити або ходові вогні увімкнути зайвим не буде).

Важливі також і інші пункти, зазначені в Правилах дорожнього руху:

12.7. Під час буксирування швидкість не повинна перевищувати 50 км/год.

23.3. Жорстке зчеплення повинно забезпечувати відстань між транспортними засобами не більше, як 4 м, гнучке - в межах 4-6 м.

23.8. Перед початком буксирування водії механічних транспортних засобів повинні узгодити порядок подачі сигналів, зокрема для зупинки транспортних засобів.

23.10. Буксирування забороняється: б) на гнучкому зчепленні під час ожеледиці;

30.5. Для позначення гнучкого зчеплення під час буксирування використовуються прапорці або щитки розміром 200 х 200 мм з нанесеними на них по діагоналі червоними і білими смугами, що чергуються, із світлоповертального матеріалу завширшки 50 мм (за винятком використання гнучкого зчеплення з покриттям із світлоповертального матеріалу).

Особливості зимового буксирування

Взимку, окрім зазначеної в Правилах заборони буксирування під час ожеледиці, є ще кілька практичних застережень. Бажано, щоб в автомобіля, який буксирують, працювали двірники та омивач скла, адже взимку дороги зазвичай засніжені, або мокрі, і від машини, яка їде першою, весь бруд летить у лобове скло.

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Другий важливий момент – обігрів. У більшості випадків автомобіль, який буксирують, не заводиться, а “пічка” в ньому не працює. Якщо відстань буксирування достатньо велика, водій повинен бути тепло вдягнений, мати шапку та рукавиці.

Також непрацюючий обігрів салону створює іншу проблему – швидко пітніють вікна. Щоб цього не сталось, потрібно трохи відкрити вікна. Звісно це дискомфортно, але безпека у таких випадках важливіша.

Домовленість між водіями

Перед початком буксирування водії повинні узгодити свої дії. Як правило, домовляються, що водій, який їде попереду, не гальмує різко, а лише торкається педалі гальма, щоб засвітились стоп-сигнали. Водій, який їде позаду, побачивши увімкнений стоп-сигнал, гальмує, зупиняючи обидва автомобілі.

Перед початком буксирування водії повинні узгодити між собою порядок подачі сигналів

Аналогічно – водій, який їде попереду при перелаштуванні у сусідню смугу, вмикає сигнал повороту, а той, хто їде позаду, першим перелаштовується, ніби прикриваючи першого водія. Ця домовленість актуальна у місті, коли трафік досить щільний.

Готовність до руху і бажання зупинки зазвичай визначають одним і двома короткими гудками сигналу відповідно. Екстрена зупинка – довгий гудок.

Натяжка троса та гальмування

У переважній більшості випадків для буксирування легкових авто використовують трос. Головне завдання того, хто їде позаду – тримати цей трос натягнутим. Як тільки трос розслабляється, водій, який їде позаду, має гальмувати. Не варто допускати, щоб трос волочився по дорозі. Якщо цього правила не дотримуватись, можна легко порвати трос або пошкодити буксирувальні вуха.

Буксирувальний трос завжди повинен бути натягнутий. Якщо він розслабляється та волочиться по асфальту, зростає ризик його обірвати

Якщо автомобіль, який буксирують, не заведений – у нього не працює підсилювач гальм. Тож тиснути педаль доводиться сильно. У автомобілів з автоматичною коробкою передач гальмівна педаль досить велика, і на неї можна (і навіть бажано) тиснути двома ногами.

За що чіпляти

У всіх автомобілів є призначені для буксирування кріплення. У більшості сучасних авто у бампері є заглушка, знявши яку, можна побачити різьбовий отвір для вкручування спеціального крюка. Зазвичай крюк лежить у багажнику біля запасного колеса. Категорично заборонено чіпляти буксирувальний трос до елементів підвіски або рульового керування.

Для чіпляння троса потрібно використовувати зазначені виробником автомобіля кріплення

Чи можна буксирувати авто з АКП

У більшості випадків буксирування авто з АКП дозволено. Рекомендації щодо цього містяться у сервісній книзі. Там, як правило, зазначається максимальна швидкість та відстань, на яку можна буксирувати.

Для буксирування авто з АКП селектор потрібно перевести у положення “нейтраль”

Вказану заводом виробником максимальну швидкість, як правило це 30-50 км/год, перевищувати не варто. Рекомендації ж стосовно максимальної дальності буксирування зазвичай пов’язані з поганим змащенням деталей АКП у режимі буксирування і нагрівом деяких пар тертя. Отже, якщо в інструкції сказано, що максимальна дальність, наприклад, 10 км, а тягти автомобіль необхідно на більшу відстань, потрібно робити зупинки, аби дати можливість деталям трансмісії охолонути.

Нагадаємо, що коли машину не можна буксирувати

Висновки

Буксирування автомобілів вимагає дотримання Правил дорожнього руху, рекомендацій виробника автомобіля та інших важливих моментів, описаних вище. Лише врахувавши усе це, буксирування можна зробити безпечним та відносно комфортним.