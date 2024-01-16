Необходимость ехать на буксире может возникнуть внезапно, особенно в холодное время года. Однако буксировка автомобилей зимой имеет свои особенности, влияющие на безопасность поездки.

Первое, что нужно знать – это наиболее актуальные пункты ограничений, продиктованные Правилами дорожного движения. Второе – рекомендации автопроизводителя. И еще есть практические рекомендации от водителей с соответствующим опытом.

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На автомобиле, который буксирует, должен быть включен ближний свет фар, у того, кого буксируют – аварийная сигнализация (фары включать не желательно, чтобы не слепить через зеркала того, кто буксирует. А вот габариты или ходовые огни включить лишним не будет).

Важны также и другие пункты, указанные в Правилах дорожного движения:

12.7. Во время буксировки скорость не должна превышать 50 км/ч.

23.3. Жесткое сцепление должно обеспечивать расстояние между транспортными средствами не более, как 4 м, гибкое - в пределах 4-6 м.

23.8. Перед началом буксировки водители механических транспортных средств должны согласовать порядок подачи сигналов, в частности для остановки транспортных средств.

23.10 Буксировка запрещается: б) на гибкой сцепке во время гололеда;

30.5. Для обозначения гибкой сцепки во время буксировки используются флажки или щитки размером 200 х 200 мм с нанесенными на них по диагонали красными и белыми полосами, чередующимися, из световозвращающего материала шириной 50 мм (за исключением использования гибкой сцепки с покрытием из световозвращающего материала).

Особенности зимней буксировки

Зимой, кроме указанного в Правилах запрета буксировки во время гололеда, есть еще несколько практических предостережений. Желательно, чтобы у автомобиля, который буксируют, работали дворники и омыватель стекла. Зимой дороги обычно заснеженные, или мокрые, и от машины, которая едет первой, вся грязь летит в лобовое стекло.

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Второй важный момент – обогрев. В большинстве случаев автомобиль, который буксируют, не заводится и печка в нем не работает. Если расстояние буксировки достаточно большое, водитель должен быть тепло одет, иметь шапку и перчатки.

Также неработающий обогрев салона создает еще одну проблему – быстро потеют окна. Чтобы этого не произошло, нужно немного открыть окна. Конечно это дискомфортно, но безопасность в таких случаях важнее.

Договоренность между водителями

Перед началом буксировки водители должны согласовать свои действия. Как правило, договариваются, что водитель, который едет впереди, не тормозит, а только касается педали тормоза, чтобы засветились стоп-сигналы. Водитель, который едет позади, увидев включенный стоп-сигнал, тормозит, останавливая оба автомобиля.

Перед началом буксировки водители должны согласовать между собой порядок подачи сигналов

Аналогично водитель, который едет впереди при перестроении в соседнюю полосу, включает сигнал поворота, а тот, кто едет сзади, первым перестраивается, будто прикрывая первого водителя. Эта договоренность актуальна в городе, когда трафик достаточно плотный.

Готовность к движению и желание остановки обычно определяют одним и двумя короткими гудками сигнала соответственно. Экстренная остановка – длинный гудок.

Натяжка троса и торможение

В подавляющем большинстве случаев для буксировки легковых авто используют трос. Главная задача того, кто едет сзади – держать этот трос натянутым. Как только трос расслабляется, водитель, который едет позади, должен тормозить. Не стоит допускать, чтобы трос волочился по дороге. Если это правило не соблюдать, можно легко порвать трос или повредить буксировочные уши.

Буксировочный трос всегда должен быть натянут. Если он расслабляется и волочится по асфальту, возрастает риск его оборвать

Если автомобиль, который буксируют, не заведен – у него не работает усилитель тормозов. Поэтому давить педаль приходится сильно. У автомобилей с автоматической коробкой передач тормозная педаль достаточно большая, и на нее можно (и даже желательно) давить двумя ногами.

За что цеплять

У всех автомобилей есть предназначенные для буксировки крепления. У большинства современных авто в бампере есть заглушка, сняв которую можно увидеть резьбовое отверстие для вкручивания специального крюка. Обычно крюк лежит в багажнике возле запасного колеса. Категорически запрещено цеплять буксировочный трос к элементам подвески или рулевого управления.

Для цепляния троса нужно использовать указанные производителем автомобиля крепления

Можно ли буксировать авто с АКПП

В большинстве случаев буксировка авто с АКПП разрешена. Рекомендации по этому поводу содержатся в сервисной книге. Там, как правило, указывается максимальная скорость и расстояние, на которое можно буксировать.

Для буксировки авто с АКПП селектор нужно перевести в положение "нейтраль"

Указанную заводом производителем максимальную скорость, как правило, это 30-50 км/ч, превышать не стоит. Рекомендации же по максимальной дальности буксировки обычно связаны с плохой смазкой деталей АКПП в режиме буксировки и нагревом некоторых пар трения. Так что, если в инструкции сказано, что максимальная дальность, например, 10 км, а тянуть автомобиль необходимо на большее расстояние, нужно делать остановки, чтобы дать возможность деталям трансмиссии остыть.

Напомним, что когда автомобиль нельзя буксировать

Выводы

Буксировка автомобилей требует соблюдения Правил дорожного движения, рекомендаций производителя автомобиля и других важных моментов, описанных выше. Только учитывая все это, буксировку можно сделать безопасной и относительно комфортной.