Так само, як і машина "на механіці", автомобіль з коробкою-автоматом може вийти з ладу у дорозі. Але якщо на місці оживити її не вдасться, набагато складнішою буде машини евакуація на СТО.

Вибір між евакуатором чи буксиром зводиться до ціни питання: перший варіант легко потягне на кілька тисяч гривень, а другий може обійтися і безкоштовно, якщо натрапити на душевного водія попутного напрямку.

На авто з класичним гідроавтоматом для переходу в нейтраль при непрацюючому двигуні треба скористатися спеціальною кнопкою Shift Lock

Але з іншого боку, буксируванням “на краватці” в машині з АКП легко спровокувати ремонт на тисячу доларів. Тому потрібно знати подробиці цього процесу, причому – для усіх видів автоматичних трансмісій. Проте, спершу попередимо, що в цій статті йтиметься про поламки, не пов’язані з трансмісією та ходовою частиною, коли буксирування машини стає неможливим незалежно від типу коробки передач.

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Класичний гідромеханічний “автомат”

Взагалі кажучи, машини з класичними “автоматами” буксирувати не можна. Хоча, як і кожен закон, цей постулат має застереження: можна, якщо обережно. А якщо необережно, то можна “влетіти” на дорогий ремонт. Заборона буксирування машини з АКП пояснюється конструкцією коробки: вона змащується мастилом, яке подається насосом і охолоджується за його участі. А насос працює тільки при працюючому двигуні.

Класичний “автомат” вразливий до буксирування машини на тросі: якщо їхати так довго і швидко, перегріється олива і вийдуть з ладу фрикціони

Тому у власника авто, яке треба забрати з місця поламки методом буксирування, є два варіанти: тягнути машину з заведеним двигуном або робити це на невеликій швидкості і на невелику відстань. Зазвичай це 20–40 км/год і 20–40 км, але обов’язково треба звіритися із заводським мануалом – часто там можна знайти пряму заборону буксирування на тросі.

Роботизована механіка

Це за суттю звичайна МКП з прилаштованими сервоприводами, які переміщують важелі куліси і зчеплення, має таку саму нейтральну передачу, як і стара добра “механіка”. І в цьому положенні селектора машину можна буксирувати у звичайний спосіб – на тросі.

Преселективні “роботи” – так звані коробки з двома зчепленнями – при буксируванні машини на тросі страждають від недостатнього змащування

Преселективний “робот”

Так звані коробки із двома зчепленнями (DSG, S-tronic, DCT, Powershift та ін.) хоч і є більшою мірою механічними, мають певні обмеження щодо буксировки укомплектованого ними автомобіля. Кожен виробник по-своєму визначає це питання для різних моделей, але найчастіше буксировка в принципі дозволяється. Обмеження в залежності від моделі стосуються як швидкості руху – 15–50 км/год, так і відстані – 15-50 км. Причина та сама, що й в інших трансмісіях: недостатнє змащування.

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Варіатор CVT

Незважаючи на свою нескладну в цілому конструкцію, така трансмісія вразлива до багатьох речей, що стали звичною справою для власників “механіки”. Так, змащування такої трансмісії відбувається від насосу тільки під час роботи двигуна. Відповідно, буксирувати машини з CVT можна лише при заведеному двигуні. Якщо цю вимогу проігнорувати, постраждають у першу чергу найдорожчі деталі – пас та шківи варіатора. Але часто таким авто взагалі дозволяється лише затягування тросом на евакуатор – про це йдеться у штатній інструкції автомобіля.

Варіатор змащується під тиском, тому укомплектовану ним машину треба буксирувати, запустивши двигун

Ну а для повної впевненості у своїх діях варто заздалегідь, до настання неприємностей, з’ясувати подробиці щодо буксирування вашої моделі автомобіля. Це можна зробити у інженерів вашої СТО та в майстрів з ремонту автоматичних трансмісій.

Рекомендація Авто24

Відмова автомобіля в дорозі може вивести з рівноваги будь-кого. Тож вибираючи між про буксируванням та евакуатором, не поспішайте і намагайтеся діяти зважено, адже від вашого рішення може залежати ваш сімейний бюджет, а то й доля всієї машини. В тому сенсі, що до СТО ваша несправна машина може прибути не з однією поламкою, а з двома, друга з яких – дуже недешева у вирішенні проблема АКП.

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