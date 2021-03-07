Так же, как и машина "на механике", автомобиль с коробкой-автоматом может выйти из строя в пути. Но если на месте оживить его не удастся, эвакуация машины на СТО будет гораздо сложнее.

Выбор между эвакуатором или буксиром сводится к цене вопроса: первый вариант легко потянет на тысячу гривен, а второй может обойтись и бесплатно, если встретить душевного водителя попутного направления.

На авто с классическим гидроавтоматом для перехода в нейтраль при неработающем двигателе есть специальная кнопка Shift Lock

Но с другой стороны, буксировкой "на галстуке" в машине с АКП легко спровоцировать ремонт на тысячу долларов. Поэтому нужно знать подробности этого процесса, причем – для всех видов автоматических трансмиссий. Однако, сначала предупредим, что в этой статье речь пойдет о неисправностях, не связанных с трансмиссией и ходовой частью, когда буксировка машины становится невозможной независимо от типа коробки передач.

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Классический гидромеханический "автомат"

Вообще говоря, машины с классическими "автоматами" буксировать нельзя. Хотя, как и каждый закон, этот постулат имеет оговорку: можно, если осторожно. А если неосторожно, то можно "влететь" на дорогостоящий ремонт. Запрет буксировки машины с АКП объясняется конструкцией коробки: она смазывается маслом, которое подается насосом и охлаждается с его участием. А насос работает только при работающем двигателе.

Классический "автомат" уязвим к буксировке машины на тросе: если ехать так долго и быстро, перегреется масло и выйдут из строя фрикционы

Поэтому у владельца авто, которое надо убрать с места поломки методом буксировки, есть два варианта: тянуть машину с заведенным двигателем или делать это на небольшой скорости и на небольшое расстояние. Обычно это 20-40 км/ч и 20-40 км, но обязательно надо свериться с заводским мануалом – часто там можно найти прямой запрет буксировки на тросе.

Роботизированная механика

Это по сути обычная МКП с пристроенными сервоприводами, которые перемещают рычаги кулисы и сцепления, и она имеет такую ​​же нейтральную передачу, как и старая добрая "механика". И в этом положении селектора машину можно буксировать обычным способом – на тросе.

Преселективные "роботы" – так называемые коробки с двумя сцеплениями – при буксировке машины на тросе страдают от недостаточной смазки

Преселективный "робот"

Так называемые коробки с двумя сцеплениями (DSG, S-tronic, DCT, Powershift и др.) хотя и являются в большей степени механическими, имеют определенные ограничения по буксировке укомплектованного ими автомобиля. Каждый производитель по-своему определяет этот вопрос для различных моделей, но чаще всего буксировка в принципе разрешается. Ограничения в зависимости от модели касаются как скорости движения – 15-50 км/ч, так и расстояния – 15-50 км. Причина та же, что и в других трансмиссиях: неудовлетворительные условия смазки.

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Вариатор CVT

Несмотря на свою несложную в целом конструкцию, такая трансмиссия уязвима ко многим вещам, которые стали обычным делом для владельцев "механики". Так, смазка такой трансмиссии происходит от насоса только во время работы двигателя. Соответственно, буксировать машину с CVT можно только при заведенном двигателе. Если это требование проигнорировать, пострадают в первую очередь самые дорогие детали – ремень и шкивы вариатора. Но часто таким авто вообще разрешается только затягивание тросом на эвакуатор – об этом говорится в штатной инструкции автомобиля.

Вариатор смазывается под давлением, поэтому укомплектованную им машину надо буксировать, запустив двигатель

Ну а для полной уверенности в своих действиях следует заранее, до наступления неприятностей, выяснить подробности по буксировке вашей модели автомобиля. Это можно сделать у инженеров вашей СТО, и у мастеров по ремонту автоматических трансмиссий.

Рекомендация авто24

Отказ автомобиля в дороге может вывести из равновесия любого. Поэтому выбирая между буксировкой и эвакуатором, не спешите и старайтесь действовать взвешенно, ведь от вашего решения может зависеть ваш семейный бюджет, а то и судьба всей машины. В том смысле, что на СТО ваша неисправная машина может прибыть не с одной поломкой, а с двумя, вторая из которых – очень недешевая в решении проблема АКП.

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