Рынок легковых прицепов в Украине вырос на 6%: украинские производители доминируют

Рынок легковых прицепов (полной массой до 750 кг) продемонстрировал стабильный рост в третьем квартале 2025 года. Всего было зарегистрировано 5644 новых прицепа, изготовленных местными предприятиями, что на 5,7% больше, чем за аналогичный период 2024 года, когда этот показатель составлял 5339 ед.

Ключевой особенностью этого сегмента остается почти полное доминирование продукции украинского производства, что делает его уникальным на отечественном автомобильном рынке, считают в Институте исследований авторынка.

Динамика рынка

В течение III квартала пик продаж пришелся на июль, когда было реализовано 1998 прицепов. В августе показатель несколько снизился до 1894 ед., а в сентябре рынок зафиксировал 1752 регистрации. Несмотря на незначительное снижение активности в конце квартала, общий показатель свидетельствует об устойчивом спросе.

Новые прицепы, украинское производство, динамика 2024-2025

Структура рынка: фокус на украинском производстве

В отличие от других сегментов нашего авторынка, сегмент прицепов почти полностью обеспечивается внутренним производством. В структуре рынка за третий квартал 2025 года 86,7% составили новые прицепы, изготовленные в Украине.

Доля импорта минимальна: как новые, так и подержанные импортные прицепы заняли лишь по 0,2% рынка каждый. Остальные 13,9% приходится на внутренние перепродажи прицепов с пробегом. Такая структура объясняет, почему анализ импорта подержанной техники для этого сегмента не является репрезентативным - рынок почти полностью самодостаточен.

Топ-10 украинских производителей прицепов для легковых автомобилей, 3 квартал 2025 года

Конкуренция среди украинских производителей остается высокой. Лидерами рынка в третьем квартале стали два бренда, идущие почти наравне:

ПГ (ООО "МП Завод автоприцепов", г. Глухов) - 1221 шт.

Палыч (ООО "НПП-Палич", г. Киев) - 1200 шт.

Другие марки, вошедшие в Топ-10:

АМС (ООО "Агромоторсервис", г. Староконстантинов) - 708 шт.

Днепр (ООО "Кортес-2015", г. Кременчуг) - 400 шт.

Korida-Tech (ООО "Корида-Тех", пгт. Власовка, Кировоградская обл.) - 280 шт.

ТЦС (ООО "Т-Центр Сервис", пгт. Тывров, Винницкая обл.) - 242 шт.

ПАВАМ (ООО НПП "ПАВАМ", г. Ирпень) - 233 шт.

Бобер (ООО "Автоторг", г. Кременчуг) - 225 шт.

ПРАИМ (ООО "Прайм-Трейлер", г. Киев) - 202 шт.

Прагматек (ЧП "Прагматек", г. Луцк) - 188 шт.

Самые популярные типы прицепов

Спрос на рынке сконцентрирован преимущественно на универсальных моделях. С большим отрывом лидирует тип "Бортовой", на который пришлось 4803 регистрации, что составляет около 85% от общего количества.

Типы новых прицепов для легковых авто, III квартал 2025 года

Остальной сегмент представлен узкоспециализированными типами:

Для перевозки лодок - 415 шт.

Платформа - 204 шт.

Фургон - 101 шт.

Торговый - 59 шт.

Для перевозки мототранспорта - 46 шт.

Прочие (бортовой-тентованный, подкатная тележка) - 16 шт.

Вывод

Рынок легковых прицепов в Украине в 3 квартале 2025 года показал положительную динамику, подтвердив свою устойчивость и ориентированность на отечественного производителя. Спрос остается стабильным с поправкой на сезонность, а структура рынка демонстрирует минимальную зависимость от импорта, что является исключительным явлением для украинского авторынка.