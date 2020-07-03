Стало відомо, яким моделям частіше віддавали свої переваги українці, купуючи новий автомобіль.

З січня по червень поточного року українці придбали і встигли зареєструвати близько 37,1 тис. нових легкових автомобілів.

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Найпопулярнішим серед них став компактний кросовер KIA Sportage, за який своїми гаманцями проголосували 2642 покупця. Чи не на багато відстав від лідера Renault Duster, в заліку якого 2604 реєстрації за півроку. Третім у списку бестселерів значиться Toyota RAV-4 з результатом 2471 шт.

Також в десятку найбільш ходових моделей на українському ринку нових легкових авто увійшли: Renault Logan – 1577 шт.; Renault Sandero - 1434 шт.; Toyota Land Cruiser Prado - 1064 шт.; Skoda Octavia - 1037шт.; Hyundai Tucson - 926 шт.; Nissan X-Trail - 780 шт.; Mazda CX5 - 742 шт.

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