Стало известно, каким моделям чаще отдавали свои предпочтения украинцы, покупая новый автомобиль.

С января по июнь текущего года украинцы приобрели и успели зарегистрировать около 37,1 тыс. Новых легковых автомобилей.

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Самым популярным среди них стал компактный кроссовер KIA Sportage, за которые своими кошельками проголосовали 2642 покупателя.Не на много отстал от лидера Renault Duster, в зачете которого 2604 регистрации за полгода.Третьим в списке бестселлеров значится Toyota RAV-4 с результатом – 2471 шт.

Также в десятку самых ходовых моделей на украинском рынке новых легковых авто вошли: Renault Logan – 1577 шт.; Renault Sandero – 1434 шт.; Toyota Land Cruiser Prado – 1064 шт.; Skoda Octavia – 1037шт.; Hyundai Tucson – 926 шт.; Nissan X-Trail – 780 шт.; Mazda CX5 – 742 шт.

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