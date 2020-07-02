В июне на украинском рынке новых коммерческих автомобилей было реализовано 760 машин. По сравнению с прошлогодним показателем спрос на технику в этом сегменте автомобильного рынка уменьшился на 21%.

Лучший результат месяца продемонстрировала марка Fiat, которая увеличила реализацию своих автомобилей в Украине по сравнению с июнем прошлого года на 16% до 118 шт.

Читайте также: В Украине вырос спрос на новые легковые автомобили

Renault в июньском рейтинге марок опустилась на второе место потеряв в продажах более 35% и закончив месяц с показателем – 106 зарегистрированных машин.

На третьем месте Ford, реализация которого увеличилась на 2 машины и составляла 82 ед.

Четвертое место заняла Peugeot, регистрации автомобилей которой выросли в годовом исчислении на 22%, до 77 шт.

Замыкает ТОП-5 июньского рынка новых коммерческих авто белорусский МАЗ, в его зачете 64 регистрации (-15%).

Всего по итогам первого полугодия украинский парк грузовых и спец. автомобилей пополнили 4,1 тыс. новых машин, что на четверть меньше, чем за тот же период прошлого года.

Читайте также: Спрос на электромобили в Украине вырос в полтора раза