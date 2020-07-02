У червні на українському ринку нових комерційних автомобілів було реалізовано 760 машин. У порівнянні з торішнім показником попит на техніку в цьому сегменті автомобільного ринку зменшився на 21%.

Кращий результат місяця продемонструвала марка Fiat, яка збільшила реалізацію своїх автомобілів в Україні у порівнянні з червнем минулого року на 16% до 118 шт.

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Renault в червневому рейтингу марок опустилася на друге місце втративши в продажах більше 35% і закінчивши місяць з показником – 106 зареєстрованих машин.

На третьому місці Ford, реалізація якого збільшилася на 2 машини і становила 82 од.

Четверте місце зайняла Peugeot, реєстрації автомобілів якої виросли в річному численні на 22%, до 77 шт.

Замикає ТОП-5 червневого ринку нових комерційних авто білоруський МАЗ, в його заліку 64 реєстрації (-15%).

Всього за підсумками першого півріччя український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили 4,1 тис. нових машин, що на чверть менше, ніж за той же період минулого року.

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