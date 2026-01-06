Названо найпопулярніші марки на ринку нових автомобілів

Український ринок нових легкових автомобілів у 2025 році продемонстрував найкращу динаміку за останні три роки. За даними асоціації Укравтопром, протягом року автопарк країни поповнився 81,3 тисячі нових легковиків, що на 17 відсотків більше порівняно з 2024 роком.

Це стало найвищим річним результатом для сегмента з 2022 року, що свідчить про поступове відновлення споживчого попиту та адаптацію ринку до нестабільної політичної та економічної ситуації.

Беззаперечним лідером 2025 року стала китайська марка BYD. За підсумками року в Україні було реалізовано 10 352 автомобілі цього бренду, що у п’ять разів перевищує показник попереднього року. Такий стрімкий ріст експерти пов’язують із агресивною ціновою політикою, широкою лінійкою електромобілів та гібридів, а також змінами у митному законодавстві.

Друге місце на ринку посіла Toyota з результатом 10 181 проданий автомобіль. Попри високі обсяги, бренд зафіксував зниження продажів на 5 відсотків у річному вимірі. Трійку лідерів замкнув Volkswagen, який реалізував 7 380 автомобілів і продемонстрував зростання на 51 відсоток, значною мірою завдяки попиту на електричні моделі.

До десятки найпопулярніших марок також увійшли Renault із результатом 6 281 авто та спадом на 14 відсотків, Skoda з 6 153 проданими машинами та зростанням на 22 відсотки, BMW з 3 757 авто і зниженням на 22 відсотки, Hyundai з 3 633 одиницями та приростом у 39 відсотків. Значну увагу ринку привернули китайські бренди нового покоління: Zeekr показав один із найвищих темпів зростання, збільшивши продажі на 264 відсотки до 2 984 автомобілів. Також до топ-10 увійшли Audi з результатом 2 864 авто та Honda з 2 655 проданими машинами.

Окремо варто відзначити модельний рейтинг. Бестселером ринку нових легковиків у 2025 році став компактний кросовер Renault Duster, який зберіг високу популярність завдяки поєднанню ціни, практичності та адаптованості до українських умов експлуатації. До трійки найпопулярніших моделей також увійшли Toyota RAV4 та електрокросовер Volkswagen ID.Unyx, що додатково підтверджує зростаючу роль електромобілів на українському ринку.

Загалом підсумки 2025 року демонструють структурні зміни на ринку нових авто в Україні. Китайські бренди впевнено закріплюються серед лідерів, електромобілі та гібриди поступово переходять із нішевого сегмента в масовий, а покупці все частіше орієнтуються на поєднання ціни, технологій та економічності. Втім, після введення 20% ПДВ для електромобілів цей тренд може змінитись.