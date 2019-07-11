За даними AUTO-Consulting в першому півріччі 2019 року в Україні спостерігався справжній бум імпорту авто з пробігом. Найбільш масовим поставками, в першу чергу, стали легалізовані евробляхі, однак, імпорт авто з Європи і Америки за новими митними ставками також показали небувалий приріст.

Сумарно за перші 6 місяців в Україні завезли і легалізували майже 250 тис. Авто з пробігом, що майже в 6 разів більше, ніж за півріччя минулого року. Аналітики AUTO-Consulting проаналізували вікову структуру ввезених авто.

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Зокрема, на частку імпортованих автомобілів віком 9-15 років припадає 40% всіх поставок. Всього ж авто віком 9 та старше років (це і є т.зв. «евробляхі») за перші 6 місяців припало 80% всіх легалізацій.

При цьому, середній вік імпортованих у країну автомобілів склав 13 років. Відзначимо, що середній вік автомобілів в українському автопарку становить 21,5 рік. До слова, середній вік авто, який перепродується на вторинному ринку - 14,5 років.

Зауважимо, що такий значний вік ввезених в Україну авто пов'язаний з масовою легалізацією “евроблях” під час пільгового періоду розмитнення (перші два місяці з початку року). Уже в червні середній вік імпортованого авто склав менше 9 років, а на частку авто молодше 8 років припадає 50% поставок.

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