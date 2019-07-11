По данным AUTO-Consulting в первом полугодии 2019 году в Украине наблюдался настоящий бум импорта автомобилей с пробегом. Наиболее массовым поставками, в первую очередь, стали легализованные евробляхи, однако, импорт автомобилей из Европы и Америки по новым таможенным ставкам также показал небывалый прирост.

Суммарно за первые 6 месяцев в Украину завезли и легализовали почти 250 тыс. автомобилей с пробегом, что почти в 6 раз больше, чем за полугодие прошлого года. Аналитики AUTO-Consulting проанализировали возрастную структуру ввозимых автомобилей.

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В частности, на долю импортируемых автомобилей возрастом 9-15 лет приходится 40% всех поставок. В целом же автомобилей возрастом 9 и старше лет (это и есть т.н. “евробляхи”) за первые 6 месяцев пришлось 80% всех легализаций.

При этом, средний возраст импортируемых в страну автомобилей составил 13 лет. Отметим, что средний возраст автомобилей в украинском автопарке составляет 21,5 год. К слову, средний возраст автомобилей, который перепродается на вторичном рынке – 14,5 лет.

Заметим, что такой значительный возраст ввозимых в Украину автомобилей связан с массовой легализацией "евроблях" во время льготного периода растаможки (первые два месяца с начала года). Уже в июне средний возраст импортируемого автомобиля составил менее 9 лет, а на долю автомобилей младше 8 лет приходится 50% поставок.

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