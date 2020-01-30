Німецький автовиробник Volkswagen зберіг лідерство в якості найбільшого автовиробника в світі після того, як японський конкурент Toyota оголосив, що продав менше автомобілів в минулому році.

Toyota Motor Corp. заявила в четвер, що вона продала 10,74 мільйона автомобілів по всьому світу в 2019 році, відстаючи від рекордних щорічних продажів Volkswagen AG в 10,97 мільйонів автомобілів.

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У 2018 році Volkswagen продав 10,83 мільйона автомобілів, витіснивши Toyota з першого місця.

Toyota повідомила, що 2019 рік став четвертим роком зростання світових продажів автомобілів. Це відзначило зростання на 1,4% в порівнянні з попереднім роком.

Нагадаємо, що Американський автовиробник General Motors Co. утримував звання кращого автовиробника більш семи десятиліть, перш ніж поступитися Toyota в 2008 році.

Також випав з кандидатів на лідерство союз Nissan-Renault-Mitsubishi. Глобальні продажі альянсу японської Nissan Motor Co., французької Renault SA і Mitsubishi Motors Corp. склали в минулому році близько 10 мільйонів автомобілів.

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Продажі альянсу постраждали після арешту в листопаді 2018 року Карлоса Госна, колишнього виконавчого директора і голови Nissan, який зараз стикається з різними звинуваченнями у фінансових порушеннях в Японії.

Госн сказав, що він не винен і звинуватив Nissan і японських урядових чиновників у змові з метою його усунення. Госн приголомшив світ, покинувши Японію в кінці минулого року і з'явившись в Ліван, де він має громадянство.

Нагадаємо, що за риночною капіталізацією (сумарною вартістю усіх акцій) американська Tesla вже випередила Volkswagen AG. Станом на сьогодні вартість Volkswagen AG складає $93 млрд, а Tesla уже вартує $105 млрд.

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