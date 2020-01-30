Немецкий автопроизводитель Volkswagen сохранил лидерство в качестве крупнейшего автопроизводителя в мире после того, как японский конкурент Toyota объявил, что продал меньше автомобилей в прошлом году.

Toyota Motor Corp заявила в четверг, что она продала 10,74 миллиона автомобилей по всему миру в 2019 году, отставая от рекордных ежегодных продаж Volkswagen AG в 10,97 миллионов автомобилей.

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В 2018 году Volkswagen продал 10,83 миллиона автомобилей, вытеснив Toyota с первого места.

Toyota сообщила, что 2019 год стал четвертым годом роста мировых продаж автомобилей. Это отметило рост на 1,4% в сравнении с предыдущим годом.

Напомним, что Американский автопроизводитель General Motors Co. удерживал звание лучшего автопроизводителя более семи десятилетий, прежде чем уступить Toyota в 2008 году.

Также выпал из кандидатов на лидерство союз Nissan-Renault-Mitsubishi. Глобальные продажи альянсу японской Nissan Motor Co., французской Renault SA и Mitsubishi Motors Corp составили в прошлом году около 10 миллионов автомобилей.

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Продажи альянса пострадали после ареста в ноябре 2018 года Карлоса Гона, бывшего исполнительного директора и председателя Nissan, который сейчас сталкивается с различными обвинениями в финансовых нарушениях в Японии.

Гон сказал, что он не виновен и обвинил Nissan и японских правительственных чиновников в заговоре с целью его устранения. Гон потряс мир, покинув Японию в конце прошлого года и появившись в Ливане, где он имеет гражданство.

Напомним, что по рыночной капитализации (суммарной стоимости всех акций) американская Tesla уже опередила Volkswagen AG. По состоянию на сегодня стоимость Volkswagen AG составляет $93 млрд, а Tesla уже стоит $105 млрд.

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