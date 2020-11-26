Суд скасував постанову за непред’явлення документів, оскільки поліцейський не мав доказів вчинення правопорушення, за яке зупинив водія.

Працівниками поліції було зупинено автомобіль. Підставою зупинки стало нібито порушення водієм правил дорожнього руху, а саме порушення правил обгону.

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На прохання водія інспектор не надав жодних доказів правопорушення. Через це водій принципово відмовився пред’явити документи через відсутність на його думку правопорушення і відповідно підстав для зупинки автомобіля.

Як наслідок, інспектор виніс відносно водія постанову на підставі ч.1 ст.126 КУпАП за непред’явлення документів та наклав штраф у розмірі 425 грн.

Водій оскаржив штраф поліції у суді. Він наполягав, що не порушував ПДР, а тому інспектор не мав правових підстав вимагати у нього відповідні документи. Відтак водій вказував, що в його діях відсутній склад правопорушення за ч.1 ст.126 КУпАП.

Розглядаючи матеріали справи, суди першої та апеляційної інстанції наголосили, що однією з підстав зупинки є порушення водієм Правил дорожнього руху. За що водія і було зупинено. При цьому, суди встановили, що інспектор не мав доказів порушення водієм правил дорожнього руху.

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Враховуючи зазначене, суди зробили висновок, що якщо поліцейським не задокументовано та не доведено належними і допустимими доказами факту порушення водієм правил дорожнього руху, то вимога інспектора до водія про пред’явлення документів на право керування є неправомірною (рішення від 20.11.2020 у справі №473/1404/20).

У своїх висновках суди також послались на правову позицію Верховного суду у постановах від 15.03.2019 року по справі №686/11314/17 та від 22.10.2019 року по справі №161/7068/16-а. За наслідками розгляду справи постанову поліції визнано незаконною та скасовано. Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає. Поліцейські повинні врахувати зазначену судову практику та припинити практику безпідставних зупинок.