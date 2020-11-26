Суд отменил постановление за непредъявление документов, поскольку полицейский не имел доказательств совершения правонарушения, за он какое остановил водителя.

Работниками полиции был остановлен автомобиль. Основанием остановки стало якобы нарушение водителем правил дорожного движения, а именно нарушение правил обгона.

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По просьбе водителя инспектор не предоставил никаких доказательств правонарушения. Из-за этого водитель принципиально отказался предъявить документы из-за отсутствия, по его мнению, правонарушения и соответственно оснований для остановки автомобиля.

Как следствие, инспектор вынес в отношении водителя постановление на основании ч.1 ст.126 КУоАП за непредъявление документов и наложил штраф в размере 425 грн.

Водитель обжаловал штраф полиции в суде. Он настаивал, что не нарушал ПДД, а потому инспектор не имел правовых оснований требовать у него соответствующие документы. Поэтому водитель указывал, что в его действиях отсутствует состав правонарушения по ч.1 ст.126 КУоАП.

Рассматривая материалы дела, суды первой и апелляционной инстанции отметили, что одним из оснований остановки является нарушение водителем Правил дорожного движения. За что водитель и был остановлен. При этом, суды установили, что инспектор не имел доказательств нарушения водителем правил дорожного движения.

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Учитывая указанное, суды сделали вывод, что если полицейским не задокументирован и не подтвержден надлежащими и допустимыми доказательствами факт нарушения водителем правил дорожного движения, то требование инспектора к водителю о предъявлении документов на право вождения является неправомерным (решение от 20.11.2020 по делу № 473/1404/20).

В своих выводах суды также сослались на правовую позицию Верховного суда в постановлениях от 15.03.2019 года по делу №686/11314/17 и от 22.10.2019 года по делу №161/7068 /16-а. По результатам рассмотрения дела постановление полиции признано незаконным и отменено. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит. Полицейские должны учесть указанную судебную практику и прекратить практику необоснованных остановок.