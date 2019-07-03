Пішов з життя Лі Якокка – один з людей, які сформували сьогоднішній вигляд автомобіля – в тому числі і тих, на яких нині їздять українські громадяни. Що цікаво – при всьому при тому він не був ані конструктором, ані технологом.

Американець Лі Якокка (1924 – 2019, повне ім'я Лідо Ентоні Якокка) був геніальним автомобільним менеджером. Стоячи біля керма Ford Motor Company (1960 – 1978) і Chrysler (1978 – 1992) в період важких викликів для американського і світового автопромів, він зумів вибрати вірний шлях для компаній-лідерів – а значить, і для всього авторинку.

Генеральний менеджер Chrysler Лі Якокка в своєму робочому кабінеті.

Лі Якокка міг безпомилково вгадати, на яку модель буде попит завтра, а крім того, це він придумав систему масового кредитування для покупки автомобілів. Нарешті, це його ідея – концепція Ford Mustang (1964) – масового, всім доступного спорткара, який став легендою і випускається донині.

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А в кінці 1970-х своїм авторитетом і вмінням керувати він врятував від краху гіганта Chrysler Corporation – і хто знає, якби не цей факт, яким був би нинішній автопром і на чому б ми їздили сьогодні? Адже вплив цієї компанії на європейських і азіатських автовиробників не зменшився до сих пір! До слова, на період кризи Якокка встановив собі зарплату в 1 долар.

Ford Mustang – найвідоміше дитя Лі Якокки. Концепція недорого споркара виявилася настільки точною, що лінійка "Мустангів" збереглася в Ford по сьогодні.

Про його характер і вміння працювати говорить такий факт: звільнений в 1978 р з посади президента Ford Motor Company після конфлікту з Генрі Фордом-молодшим, він напевно міг би очолити будь-яку успішну корпорацію Америки – варто було тільки підняти телефонну трубку. Але він вибрав занепадаючий Chrysler – і за кілька років вивів його на хвилю успіху, достроково розрахувавшись з боргами і завоювавши нові ринки.



Створений в 1984 р Dodge Caravan автомобільні історики вважають першим серійним мінівеном.

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Масовий мінівен – практичний багатофункціональний транспорт на кожен день – придумав теж він, затвердивши концепцію Dodge Caravan (1984). А ще був в біографії Якокки вельми цікавий Ford Pinto (1970 – 1980) – масовий і дуже своєчасний автомобіль, що мав нібито серйозні проблеми з безпекою.

Компактний Ford Pinto (1970 – 1980) – відповідь американців на навалу "японців" і "європейців". Подейкують, що Ford вважав за доцільне закрити очі на проблеми з його бензобаком. Незважаючи ні на що, Pinto був успішною моделлю.

Так це чи ні, на "всі сто" неясно донині, але модель стала в підсумку хрестоматійним зразком оптимального рішення для всіх, хто вивчає маркетинг автомобільного бізнесу.

... Лі Якокка жив і працював далеко від нас, але щоразу, сідаючи за кермо, ми могли б згадувати його – як одного з тих, хто рухав нашу автомобільну цивілізацію вперед.

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