Роботи великого Майстра і сьогодні знає кожен хлопчисько. Художник Олександр Захаров зображував автомобілі краще, ніж найдосконаліший фотоапарат – він відображав те, чого не бачили інші. У тому числі машини, назавжди втрачені для історії.

На 70-му році життя помер Олександр Захаров – художник, автомобільний дизайнер і інженер. В епоху кольорової фотографії, в століття "цифри" і "фотошопу" художник Олександр Захаров був затребуваний до свого останнього дня. Саме за його роботами нинішнє покоління автомобілістів пізнавало історію вітчизняного і світового автопрому.

Особлива подяка Майстрові за те, що він відкривав всім нам моделі, що збереглися лише на старих, непридатних для поширення фотографіях. За ледь помітних контурах на вицвілих фото він умів вгадати риси, за якими впізнавалась кожна стара машина для її творців і власників – її суть, харизму.

Також цікаво: Яким був перший ЛАЗ: дивуємося разом

Хрестоматійні образи знакових вітчизняних автомобілів – в тому числі і українських автозаводів – назавжди сформувалися за малюнками Олександра Захарова: ЗАЗ-965 (тоді ще "Москвич-444"), ЛАЗ "Україна-67" і "Старт"

Тому роботами Олександра Захарченко ілюстрував свої статті у єдиному за радянських часів автожурналі "За кермом", кращі книги з історії автомобіля теж були побудовані на його малюнках. На них виросли ті, хто створює, водить і обслуговує автомобілі сьогоднішнього дня.

За відсутності якісних історичних фото була неможливою популяризація вітчизняної автомобільної історії. Але завдяки документально достовірним малюнкам Захарова з'явилися статті та книги на цю тему, які відразу стали суперпопулярними.

Саме завдяки Олександру Миколайовичу мільйони громадян знають, як насправді виглядали перший "Запорожець", тріумфатор Ніцци автобус ЛАЗ "Україна" і донецький мікроавтобус "Старт", яким святковим був тролейбус "Київ" для українських міст і які концепти будували в 1960-і на базі наших ЗАЗів. Ми вже не говоримо про класичні образи "Чайки", "Волги" "із зіркою", ЗИМу, "полуторки", італійських спорткарів, формульних болідів ХХ ст, які назавжди відклалися в нашій свідомості...

Читайте також: “Запорожець” з кузовом купе: саморобки в серії

Художник не лише відтворював на папері історичну спадщину – Олександр Захаров сам був автомобільним дизайнером. Цей ескіз – приклад того, як створити динамічний образ на базі маловиразної масової моделі.

Коли готувався цей матеріал, на сторінці Олександра Миколайович Захарова в Вікіпедії вже з'явилася друга дата, та сама, яка закриває список земних досягнень будь-якого з нас. Але в даному випадку це нічого не означає. Тому що залишилися сотні малюнків кращих зразків техніки, на яких будуть рости нові покоління конструкторів, дизайнерів, менеджерів-виробничників, автожурналістів і людей інших професій з присмаком бензину... Дякую вам, Олександре Миколайовичу!

Також цікаво: Яким був перший “Запорожець”: п’ять секретів “горбатого”