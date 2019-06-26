В нынешней Украине его помнят только автожурналисты старшего поколения, но работы великого Мастера и сегодня знает каждый мальчишка. Художник Александр Захаров изображал автомобили лучше, чем самый совершенный фотоаппарат – он отражал то, чего не видели другие. В том числе машины, навсегда потерянные для истории.

На 70-м году жизни умер Александр Захаров – художник, автомобильный дизайнер и инженер. В эпоху цветной фотографии, в век “цифры” и “фотошопа” художник Александр Захаров был востребован до своего последнего дня. Именно по его работам нынешнее поколение автомобилистов познавало историю отечественного и мирового автопрома.



Особая благодарность Мастеру за то, что он открыл всем нам модели, сохранившиеся лишь на старых, непригодных для распространения фотографиях. По едва различимым очертаниям на выцветших фото он умел угадать все, чем была каждая старая машина для ее создателей и владельцев – ее суть, харизму.

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Хрестоматийные образы знаковых отечественных автомобилей – в том числе и украинских автозаводов – навсегда сформировались по рисункам Александра Захарова: ЗАЗ-965 (тогда еще “Москвич-444”), ЛАЗ “Украина-67” и “Старт”

Поэтому работами Александра Захарченко иллюстрировал свои статьи единственный в советское время автожурнал “За рулем”, и лучшие книги по истории автомобиля тоже были построены на его рисунках. И на них выросли те, кто создает, водит и обслуживает автомобили сегодняшнего дня.



В отсутствие качественных исторических фото была невозможной популяризация отечественной автомобильной истории. Но благодаря документально достоверным рисункам Захарова появились статьи и книги на эту тему, сразу ставшие суперпопулярными.

Мменно благодаря Александру Николаевичу миллионы сограждан знают, как на самом деле выглядели первый “Запорожец”, триумфатор Ниццы автобус ЛАЗ “Украина” и донецкий микроавтобус “Старт”, каким нарядным был троллейбус “Киев” для украинских городов и какие концепты строили в 1960-е на базе наших ЗАЗов. Мы уже не говорим про классические, навсегда отложившиеся в нашем сознании образы “Чайки”, “Волги” “со звездой”, ЗИМа, “полуторки”, итальянских спорткаров, формульных болидов ХХ ст…

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Художник не только воспроизводил на бумаге историческое наследние – Александр Захаров сам был автомобильным дизайнером. Этот эскиз – пример того, как создать динамичный образ на базе маловыризительной массовой модели.

Когда готовился этот материал, на страничке Александра Николаевич Захарченко в Википедии уже появилась вторая дата, та самая, которая закрывает список земных достижений любого из нас. Но в данном случае это ничего не значит. Потому что остались сотни рисунков лучших образцов техники, на которых будут расти новые поколения конструкторов, дизайнеров, менеджеров-производственников, автожурналистов и людей других профессий с привкусом бензина... Спасибо вам, Александр Николаевич!

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