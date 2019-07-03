Ушел Ли Якокка – один из людей, сформировавших сегодняшний облик автомобиля – в том числе и тех, на которых сегодня ездят украинские граждане. Что интересно – при всем при том он не был ни конструктором, ни технологом.

Американец Ли Якокка (1924 – 2019, полное имя Лидо Энтони Якокка) был гениальным автомобильным менеджером. Стоя у руля Ford Motor Company (1960 - 1978) и Chrysler (1978 - 1992) в период тяжелых вызовов для американского и мирового автопромов, он умел выбрать верный путь для компаний-лидеров – а значит, и для всего авторынка.

Генеральный менеджер Chrysler Ли Якокка в своем рабочем кабинете.

Ли Якокка мог безошибочно угадать, на какую модель будет спрос завтра, а кроме того, это он придумал систему массового кредитования для покупки авто. Наконец, это его идея – концепция Ford Mustang (1964) – массового, всем доступного спорткара, ставшего легендой и без перерывов выпускающего по сей день.

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А в конце 1970-х своим авторитетом и умением руководить он спас от краха гиганта Chrysler Corporation – и кто знает, если бы не этот факт, каким был бы нынешний автопром и на чем бы мы ездили сегодня? Ведь влияние этой компании на европейских и азиатских автопроизводителей не ослабло до сих пор! К слову, на период кризиса Якокка установил себе зарплату в 1 доллар.

Ford Mustang – самое известное детище Ли Якокки. Концепция недорого споркара оказалась настолько точной, что линейка “Мустангов” сохранилась у Ford по сей день.

О его характере и умении работать говорит такой факт: уволенный в 1978 г. с поста президента Ford Motor Company после конфликта с Генри Фордом-младшим, он наверняка мог бы возглавить любую успешную корпорацию Америки – стоило только поднять телефонную трубку. Но он выбрал погибающий Chrysler – и за несколько лет вывел его на волну успеха, досрочно рассчитавшись с долгами и завоевав новые рынки.



Созданный в 1984 г. Dodge Caravan автомобильные историки считают первым серийным минивеном.

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Массовый минивен – практичный многофункциональный транспорт на каждый день – придумал тоже он, утвердив концепцию Dodge Caravan (1984). А еще был в биографии Якокки пресловутый Ford Pinto (1970 – 1980) – массовый и очень своевременный автомобиль, имеющий якобы серьезные проблемы с безопасностью.

Компактный Ford Pinto (1970 – 1980) – ответ американцев на нашествие “японцев” и “европейцев”. Поговаривают, что Ford счел целесообразным закрыть глаза на проблемы с его бензобаком. Несмотря ни на что, Pinto был успешной моделью.

Так это или нет, на “все сто” неясно по сей день, но модель стала в итоге хрестоматийным образцом оптимального решения для всех, кто изучает маркетинг автомобильного бизнеса.

…Ли Якокка жил и работал далеко от нас, но каждый раз, садясь за руль, мы могли бы вспоминать его – как одного из тех, кто двигал нашу автомобильную цивилизацию вперед.

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