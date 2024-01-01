Нейтральна Швейцарія в поставках машин розмінування лідирує

Урочиста передача техніки відбулася в ході Конференції з протимінної діяльності в Україні (UMAC-2024), що проходила в Лозанні 17-18 жовтня. Загалом впродовж року Швейцарія передасть піротехнічним підрозділам ДСНС три машини для розмінування.

У недавньому повідомленні Мінекономіки України йшлося про те, що Швейцарія є однією із країн-лідерів за обсягом наданої допомоги у сфері гуманітарного розмінування. Загальна сума щойно анонсованої та вже наданої допомоги становить понад 134 мільйони доларів.

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Швейцарія не тільки фінансує проєкти з розмінування і надає технічну підтримку для знищення мін та інших вибухонебезпечних предметів. Задля результативної експлуатації таких машин вона ще й проводить навчання для персоналу, який працюватиме та обслуговуватиме такі машини.

Таким чином в додатку до трьох тракторів розмінування в комплексний пакет входять тренінги, інструктажі та польові навчання персоналу. Також Швейцарія взяла на себе логістичне забезпечення.

В підрозділах ДСНС уже є машини розмінування GCS-200, експлуатація яких показала гарну результативність. Станом на середину жовтня на балансі піротехнічних підрозділів стояло 12 одиниць такої техніки.

Дистанційно керована машина для очищення територій від протипіхотних та протитанкових мін GCS-200 належить до важкої розмірної групи розміновувачів. Її фронтальна навіска з молотковим мотовилом роторного типу спроможна знешкоджувати вибухонебезпечні предмети на глибині до 30 сантиметрів.

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Восьмитонна машина (з фронтальною навіскою 10,6 т) комплектується 6-циліндровим двигуном Deutz Diesel потужністю 240 к.с. Середня витрата палива приблизно 19 - 25 л/год, найдовша автономність роботи на одній заправці – 15 годин.

У транспортному режимі GCS-200 пересувається зі швидкістю не більше 7 км/год. Операційний хід залежно від засміченості зони замінування вибохонебезпечними предметами тримається в межах 0,8 - 2,3 км/год.