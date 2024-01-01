Нейтральная Швейцария лидирует в поставках машин разминирования

Торжественная передача техники состоялась в ходе Конференции по противоминной деятельности в Украине (UMAC-2024), проходившей в Лозанне 17-18 октября. Всего в течение года Швейцария передаст пиротехническим подразделениям ГСЧС три машины для разминирования.

В недавнем сообщении Минэкономики Украины говорилось о том, что Швейцария является одной из стран-лидеров по объему предоставленной помощи в сфере гуманитарного разминирования. Общая сумма только что анонсированной и уже оказанной помощи составляет более 134 миллионов долларов.

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Швейцария не только финансирует проекты по разминированию и оказывает техническую поддержку для уничтожения мин и других взрывоопасных предметов. Для результативной эксплуатации таких машин она еще и проводит обучение для персонала, который будет работать и обслуживать такие машины.

Таким образом в приложении к трем тракторам разминирования в комплексный пакет входят тренинги, инструктажи и полевые учения персонала. Также Швейцария взяла на себя логистическое обеспечение.

В подразделениях ГСЧС уже есть машины разминирования GCS-200, эксплуатация которых показала хорошую результативность. По состоянию на середину октября на балансе пиротехнических подразделений стояло 12 единиц такой техники.

Дистанционно управляемая машина для очистки территорий от противопехотных и противотанковых мин GCS-200 относится к тяжелой размерной группе разминировщиков. Ее фронтальная навеска с молотковым мотовилом роторного типа способна обезвреживать взрывоопасные предметы на глубине до 30 сантиметров.

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Восьмитонная машина (с фронтальной навеской 10,6 т) комплектуется 6-цилиндровым двигателем Deutz Diesel мощностью 240 л.с. Средний расход топлива примерно 19 - 25 л/ч, самая долгая автономность работы на одной заправке – 15 часов.

В транспортном режиме GCS-200 передвигается со скоростью не более 7 км/ч. Операционный ход в зависимости от засоренности зоны минирования взрывоопасными предметами держится в пределах 0,8 - 2,3 км/ч.